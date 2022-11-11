全新BMW iX2純電休旅偽裝車首度捕獲 多了新動力

大改款BMW X2不僅確認推出，全新純電版本iX2偽裝測試車亦於近期被捕獲。(取材自BMW)

在新世代BMW X2偽裝車現身之前，市場上三不五時就會出現這輛硬派跨界休旅 很有可能步入停產後塵，不過當偽裝測試車正式現身後，直接粉碎了這項傳言。原先就已有PHEV車型的X2，除了已經確認下個世代車型仍將保留插電式油電混合動力，近期現身的全新偽裝測試車更是帶來了另一種動力選擇！

BMW想藉由新世代X2的誕生而推出純電版本其實有跡可循，因為邁入第三代的U11 X11也因應市場需求推出了全新純電iX1，與X1有著密切關聯的X2，想必也有類似的操作。另外，在先前已曝光的偽裝測試照中，讓我們知道大改款BMW X2將跳脫現行偏向高腳版掀背車的風格，改走Coupe-SUV 的跑旅路線。

全新BMW iX2偽裝測試車。(取材自Carscoops)

而近日新的一批偽裝照中，又因為兩側車門與尾門上的「Electrified Vehicle」貼紙，進而判斷出這是輛全新純電版本的BMW iX2，在細看之下，還能從車頭的水箱護罩設計見到了純電版本採用封閉式造型來做為區隔。當然，純電動車 也不會加裝排氣尾管，但除此之外，BMW iX2的其他鈑件似乎仍將與燃油版X2共用。

儘管原廠尚未公開關於BMW iX2的相關資訊，但參考在今年誕生的全新純電休旅BMW iX1，其採用了品牌最新的第五代eDrive電動技術和智能控管的電池溫度管理，而身上所配置容量64.7kWh的鋰電池組，滿電情況下在經過歐洲WLTP測試之後，最遠可跑413公里至438公里。

全新BMW iX2偽裝測試車。(取材自Carscoops)

至於動力部分，BMW iX1僅有xDrive30一種動力，其分別在前軸與後軸上各配置一具電動馬達，藉由四輪驅動的輔助下，最大馬力可輸出313hp/50.4kgm，而四驅的設定似乎相當適合運動化走向的BMW X2，外媒甚至還推測原廠未來可能會再推出價格更易入手的單馬達驅動版本來搶市。另外，全新BMW iX2預計會在2023年時與內燃機大改款X2一併亮相，並且作為2024年車型在市場中發售。