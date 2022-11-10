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跑車能越野 Porsche將於本月洛杉磯車展推出911 Dakar

記者趙駿宏／即時報導
Porsche 911 Dakar原型測試車。（取材自Porsche）
Porsche 911 Dakar原型測試車。（取材自Porsche）

儘管Porsche這個跑車品牌跟越野和拉力賽似乎沒有太大的關連，但其實他們還是有在參與拉力賽事的。近年來Porsche不斷被拍到在開發全地形版本的911車款，原本可能以為只是在測試某種訂製車或廠車，但殊不知Porsche突然宣布，將在18日的洛杉磯車展上推出911 Dakar越野車型。

Porsche 911 Dakar將在11月16日洛杉磯車展推出。（取材自Por...
Porsche 911 Dakar將在11月16日洛杉磯車展推出。（取材自Porsche）

Porsche以1984年在巴黎-達卡拉力賽獲勝的改裝版AWD 911 Carrera為開發靈感，全新推出的911 Dakar有可調節高度的懸吊系統，以幫助其穿越不平坦的路面。

1984 Porsche 911 Paris-Dakar。（取材自Porsche...
1984 Porsche 911 Paris-Dakar。（取材自Porsche）

但Porsche目前對新車的技術規格守口如瓶，只告訴我們原型車在從沙地到雪地的各種條件下經歷了艱苦的越野測試。項目經理 Achim Lamparter 聲稱開發團隊已經完成了超過50萬公里的測試工作，其中包括10000公里的越野微調底盤工作。

911 Dakar原型車在從沙地到雪地的各種條件下經歷了艱苦的越野測試。（取材自...
911 Dakar原型車在從沙地到雪地的各種條件下經歷了艱苦的越野測試。（取材自Porsche）

其中一些里程是在杜拜和摩洛哥進行，測試駕駛在高達攝氏45度的氣溫下挑戰50m的沙丘；此外，還被困在瑞典阿傑普洛格的冰凍湖泊上。在確認底盤之前，Porsche的工程師們還在法國南部的拉斯托爾城堡測試賽道周圍測試了他們的原型車，那邊是參加達卡拉力賽車隊訓練了車手的地點，賽道上布滿了岩石和跳台。

911 Dakar在瑞典阿傑普洛格的冰凍湖泊上進行測試。（取材自Porsche）
911 Dakar在瑞典阿傑普洛格的冰凍湖泊上進行測試。（取材自Porsche）

兩屆世界拉力賽冠軍Walter Röhrl表示：「這輛車開起來非常有趣，一切都如此精確和平靜。在他們自己駕駛這輛車之前，沒有一個Porsche客戶會相信可以用這輛車做所有事情。」

兩屆世界拉力賽冠軍Walter Röhrl(中)也參與測試環節。（取材自Pors...
兩屆世界拉力賽冠軍Walter Röhrl(中)也參與測試環節。（取材自Porsche）

每次都能駕駛著Porsche在紐柏林開出好成績的原廠開發車手Lars Kern在開完911 Dakar後也對這樣性格的911十分著迷。Lars Kern說到：「起初我沒有勇氣將賽車推到極限，但我對他在鬆散的路面上處理非常滿意，甚至ABS也針對礫石地面的煞車進行了優化，越野輪胎提供的抓地力令人驚訝，這輛車開起來很爽」。

911 Dakar ABS也針對礫石地面的煞車進行了優化。（取材自Porsche...
911 Dakar ABS也針對礫石地面的煞車進行了優化。（取材自Porsche）

品牌大使Jörg Bergmeister並對這款離地高度異常高的跑車在鬆散路面和柏油路面上的駕駛動態感到驚訝：「我沒想到具有如此高的離地間隙和全地形輪胎的車輛開起來仍然感覺像柏油路上的Porsche 911。」

Porsche 911 Dakar。（取材自Porsche）
Porsche 911 Dakar。（取材自Porsche）

Porsche 911 Dakar。（取材自Porsche）
Porsche 911 Dakar。（取材自Porsche）

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