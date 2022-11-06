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得利卡變小啦 三菱釋出Delica Mini訊息 預計明夏問世

記者張振群／即時報導
日本三菱汽車釋出Delica Mini前導網站，並先行公布部分訊息。（圖：Mitsubishi Motors提供）
日本三菱汽車釋出Delica Mini前導網站，並先行公布部分訊息。（圖：Mitsubishi Motors提供）

得利卡（Delica）不僅是日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）旗下非常重要的多功能車款，在各國更是有相當高的能見度。日本市場自身的第五代車型已經銷售超過15年，只是就在Delica尚未有大改款的消息之際，日本原廠竟然要先推出縮小版「Delica Mini」。

發展超過至54年的三菱Delica車系，將在明年增加全新車型Delica Min...
發展超過至54年的三菱Delica車系，將在明年增加全新車型Delica Mini。（圖：Mitsubishi Motors提供）

日本三菱汽車率先公布Delica Mini前導訊息特別網站，除以繪圖方式展示實車樣貌外，原廠更已經決定此車將於2023年夏天；也就是三菱Delica問世55周年之際的時候推出。可惜的是，從廠圖來看三菱Delica Mini為日本市場特有的輕型級距車款（K-Car），代表著未來走海外市場銷售的可能性非常低。

日本三菱汽車提及：Delica Mini是一輛輕量級旅行車款，外觀具有強大的SUV設計風格，適用於「日常冒險」的生活主題。Delica是三菱汽車獨有的多功能車款，集SUV使用型態與MPV舒適性於一身。近年隨著戶外休閒活動興起，Delica車系也適應趨勢新增一款輕量級作品，而這就是Delica Mini的來由。

三菱Delica Mini是一輛輕量級旅行車款，外觀具有強大的SUV設計風格，適...
三菱Delica Mini是一輛輕量級旅行車款，外觀具有強大的SUV設計風格，適用於「日常冒險」的生活主題。（圖：Mitsubishi Motors提供）

三菱Delica Mini車頭造型依舊以「Dynamic Shield」為首，不過卻完美融合水箱護罩、頭燈以及半圓形LED定位燈，搭配厚實的下保桿造型設計，提供鮮明的越野格調。不僅如此，前保桿以及後尾門飾板皆有「DELICA」專屬標誌外，透過黑色輪拱造型、深銀色合金輪框等配置，來強調車輛優越的路面適應能力。

三菱Delica Mini車頭造型依舊以「Dynamic Shield」為首，不...
三菱Delica Mini車頭造型依舊以「Dynamic Shield」為首，不過卻完美融合水箱護罩、頭燈以及半圓形LED定位燈，搭配厚實的下保桿造型設計，提供鮮明的越野格調。（圖：Mitsubishi Motors提供）

目前對於三菱Delica Mini訊息僅有初步的外觀造型，細節方面原廠並沒有多透露，並且日本輕型車（K-Car）動力都是制式660c.c.排氣量設定，因此也不用指望三菱Delica Mini會有什麼令人感到厲害的動能表現，甚至應該會像三菱eK輕型車，額外提供純電版本的動力架構設定。

前保桿以及後尾門飾板皆有「DELICA」專屬標誌外，透過黑色輪拱造型、深銀色合金...
前保桿以及後尾門飾板皆有「DELICA」專屬標誌外，透過黑色輪拱造型、深銀色合金輪框等配置，來強調車輛優越的路面適應能力。（圖：Mitsubishi Motors提供）

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