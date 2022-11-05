準備進軍純電皮卡市場？ Kia神秘Pickup偽裝車首次捕獲

Kia神秘偽裝皮卡在近日被捕獲，車頭造型與現行Mohave非常相似，但目前還不確定這是否只是個「欺敵」戰術。（取材自Carscoops、Kia）

Kia在今年3月集團的「2022 CEO Investor Day」中曾經表示，品牌預計將在2027年前推出14款純電動車 ，算是先前「Plan S」的進化版本，預計每年平均將推出至少兩款新BEV，而這14款全新純電車裡更是包括了「Pickup」皮卡車型。

Kia Mohave。（取材自Kia）

而就在近日，一名網友在韓國街頭捕獲到了一輛身披厚重偽裝衣的神祕皮卡，而車頭上藏不住的KIA廠徽則透露出這家韓系品牌似乎正在實踐先前的目標。值得一提的是，在三排、七人座休旅 Kia EV9問世後，現於韓國市場販售中的Kia Mohave將步入停產，只是目前被拍到的神祕Kia皮卡車頭竟與Mohave極為相似，以至於讓外界猜測Kia Mohave是否會轉型為這輛全新純電皮卡。

Kia神秘偽裝皮卡現正路試中。（取材自Carscoops）

於2008年問世的Kia Mohave，在這十幾年的產品周期裡並未發布過第二代車型，而是藉由兩次中期改款來保有其產品力，但因為全球車壇已漸漸走入電氣化，搭載3.0升柴油渦輪的Kia Mohave自然成為品牌停產選擇的首要目標。另一方面，若是要做為全新純電皮卡的基礎，問世多年的Mohave卻又顯得過時，或許Kia神秘偽裝皮卡僅是用Mohave來做為掩護。

全新Hyundai Santa Cruz。（取材自Hyundai）

目前關於Kia神秘皮卡的消息仍相當稀少，包括車名、上市時間、量產地點與會在哪些市場販售等，都得等待原廠之後另行公布。至於同集團的Hyundai，則是在去年四月下旬推出了結合SUV 與Pickup優勢的Santa Cruz韓系皮卡，且這輛皮卡還是在美國生產與製造，並且針對當地市場需求所開發出的新產品。