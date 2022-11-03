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Volvo不只有EX90旗艦休旅 EX30入門純電休旅確認推出

記者黃俐嘉／即時報導
圖為Volvo XC40 Recharge。（取材自Volvo）
圖為Volvo XC40 Recharge。（取材自Volvo）

早已決定品牌電氣化的Volvo，執行長Jim Rowan於九月底時透過全球線上記者會「Safety in Mind」除了簡短介紹Volvo最新的安全科技外，並宣布品牌最新的純電休旅EX90即將在11月9日發表；而有鑑於要在2030年全面轉型為純電品牌之故，Volvo現行的純電車自然也不能只有目前少數幾款在撐場。

Volvo Cars執行長Jim Rowan。（取材自Volvo）
Volvo Cars執行長Jim Rowan。（取材自Volvo）

Volvo目前品牌旗下僅有XC40 Recharge、C40 Recharge兩款純電車可以選擇，但事實上原廠早已盤算還要再推出一款更容易入手的純電休旅！根據外媒的報導指出，Volvo高層先前確定要將全新純電車款的命名規則做變動，因此將在下周登場的EX90才會與目前的XC三兄弟不同，至於全新入門純電休旅很有可能會被命名為EX30，「E」代表Electrification電氣化，「X」為SUV，至於「30」則代表品牌身形最小的車款。

Volvo將推出品牌最入門純電休旅EX30。（取材自Volvo）
Volvo將推出品牌最入門純電休旅EX30。（取材自Volvo）

全新Volvo EX30實際上已於去年產品計畫簡報中悄悄現身過，只不過當時車名與細節皆未定案，但目前根據最新消息顯示，這輛入門純電小休旅並不會使用現有的CMA底盤平台，而將改搭母集團吉利汽車的SEA平台 (Sustainable Experience Architecture)，這具平台同時亦使用在純電豪華品牌Polestar，以及Smart轉型純電品牌首作、在今年四月發表的#1之上。

全新Volvo EX30預計將成為品牌之後最入門的純電休旅。圖為Volvo XC...
全新Volvo EX30預計將成為品牌之後最入門的純電休旅。圖為Volvo XC40 Recharge。（取材自Volvo）

雖然未來將有可能為競爭對手，但Volvo EX30預計會與smart #1關係相當密切。做為參考，採用SEA-E平台打造的Smart #1 (SEA-E的E代表Entry入門)，搭載容量達66kWh的鋰電池組，最大續航約可達440公里；而預計會緊接著在EX90後登場的全新Volvo EX30 (目前尚未有確切亮相時間表)，未來很有可能會與Smart #1皆在中國進行量產作業。

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