拯救G87 M2外觀？BMW推出專屬M Performance套件

BMW G87 M2。（取材自BMW）

眾所矚目的大改款BMW G87 M2終於在10月中旬正式揭曉面紗，身為純燃油動力且又是後輪驅動的雙門跑車，在現今追求電動化的世代裡實屬難得，只不過自發表前夕便流出的無偽裝廠照，到正式發表後所揭開的廬山真面目，似乎讓不少車迷對於進入第二代的BMW M2外型不甚滿意。

而BMW M Power新車在亮相後，原廠都會為其推出專屬的M Performance熱血套件，大改款M2當然也不例外，甚至在換上M Performance套件後，還展現出與標準版本截然不同的氣息。這組套件依然是針對車輛的風阻、底盤、內裝、動力表現做提升，碳纖維則是M Performance套件絕對少不了的主角。

大改款BMW G87 M2換上最新的專屬M Performance套件。 摘自BMW。（取材自BMW）

包括在前／後保方格進氣壩、前保下飾板、後視鏡外蓋、側裙下飾板、後保下飾板、排氣尾管、大型尾翼或小鴨尾上，皆全數換上了輕量化的碳纖維材質。另外，BMW也在套件中新增了鈦合金質料的M Performance排氣系統，前管由不鏽鋼製成，而後消音器則採用全鈦的結構，使得這套排氣系統較標準版本輕了約8公斤，且採用鈦打造的排氣管還具有陶瓷塗層，更不用說原廠還為車主提供如G80／G81亦有的中置梯形排氣尾管，讓外型上顯得極具搶眼。

大改款BMW G87 M2換上最新的專屬M Performance套件。（取材自BMW）

BMW M Performance套件為了提供車輛更敏銳的操控轉向性，因此將底盤懸吊高度降低達10mm，不論是在賽道上或是一般道路上，都可使車身與路面之間有著更直接的連接；為因應專為G87 M2而打造的運動化懸吊系統，BMW在這組套件還提供了前輪20吋、後輪21吋的M款專屬鍛造鋁圈，且還能選擇M Frozen Gold Bronze金銅色或M Jet Black黑等兩種顏色。

（取材自BMW）

至於內裝的部分，這組M Performance套件導入了具有BMW M賽車 基因的性能化方向盤，融入了止滑且包覆性極佳的Alcantara麂皮皮革，並在盤面上換成了碳纖維質料，藉此達到輕量化的需求，且方向盤的12點鐘方向還裝設了藍色定位標記。其它在車內可見到的碳纖維身影，包括了方向盤換檔撥片、中控台、中船、M款運動化座椅的頭枕後方處。

（取材自BMW）

另外，中央扶手的上掀蓋亦換上深淺不一，並附有BMW M三色標誌的Alcantara麂皮質料，讓車室的賽車氛圍更為強烈，而車內也附有M Performance專屬的金屬油門踏板、金屬門檻、地墊等。至於這套專屬的BMW M Performance套件，預計會在2023年4月待大改款M2正式上市後一併販售。