美規Toyota Crown價格公布 旗艦版比Lexus入門車型還貴

美規Toyota Crown價格公布，根據等級從3萬9950美元到5萬2350 美元。（圖：Toyota USA提供）

話題性十足的全新Toyota Crown終於在近日公布了美國市場的販售價格，作為Toyota新世代投放海外市場的產品，從入門車型3萬9950美元起到最頂級旗艦車型的5萬2350 美元，共3車型2種動力，其狩獵的價格帶範圍也十分廣闊，預計2023年初將會開始上市交車。

美規Toyota Crown共3車型2種動力。（圖：Toyota USA提供）

以GA-K平台打造的Crown，全車系皆為AWD四輪驅動設定。XLE與Limited車型均採用第四代Toyota Hybrid System，由2.5升四缸引擎搭配兩具電動馬達和一個小型鎳氫電池組組成，搭配的變速箱為eCVT，綜效馬力來到了236hp。

XLE與Limited車型均採用第四代THS系統，由2.5升引擎搭配兩具電動馬達和一個小型鎳氫電池組成，綜效馬力為236hp。（圖：Toyota USA提供）

而旗艦車型Platinum則採用最新的Hybrid Max系統，由2.4升渦輪增壓引擎加上能幫助最大扭力穩定輸出的前軸馬達，後軸則採用最新的eAxle系統，與帶有液壓多片濕式離合器的六速自排變速箱結合，可產生340hp最大綜效馬力。

入門車型Crown XLE起價為3萬9950美元。（圖：Toyota USA提供）

入門車型Crown XLE起價為3萬9950美元(比新年式Avalon貴3125美元)，配備 LED頭燈和19吋雙色切削鋁圈，前擋玻璃和前座車窗都使用隔音玻璃，提升車室NVH。

Platinum則採用最新的Hybrid Max系統，2.4升渦輪增壓引擎加上前軸馬達和後軸最新的eAxle系統，可產生340hp最大綜效馬力。（圖：Toyota USA提供）

車室配備了織布與軟質材料做成的雙前座八向電動調整和加熱座椅、12.3吋數位儀錶、支援無線 Apple CarPlay和Android Auto 的12.3吋中控螢幕、雙區恆溫空調、帶HomeLink的防眩後視鏡、六具揚聲器的音響系統、無線手機 充電板等。

入門款Crown XLE採用織布座椅較為掉漆了些，但前座還是有電動調整跟加熱功能。（圖：Toyota USA提供）

入門款Crown XLE即有雙12.3吋螢幕配置。（圖：Toyota USA提供）

中階Crown Limited 起價為 4萬5550 美元，車身外觀有著些許升級，配備更精美的多光束LED頭燈、雨滴感應雨刷和全景玻璃車頂。車室內則升級前排加熱/通風、後排加熱真皮座椅、皮革方向盤加熱功能、11具揚聲器的JBL高級音響系統、和帶自動煞車的後方停車輔助系統 (PA w/AB)。

中階Crown Limited 起價為4萬5550美元。（圖：Toyota USA提供）

11具揚聲器的JBL高級音響系統。（圖：Toyota USA提供）

車室內則升級前排加熱/通風、後排加熱真皮座椅。（圖：Toyota USA提供）

至於最高等級的Crown Platinum售價高達5萬2350美元，除了擁有XLE與Limited的所有配備外，還標配轎車有史以來最大的21吋鋁圈以及車身雙色調的2 Tone設計。其中主動式懸吊、六種駕駛模式和「Advanced Park」停車輔助都是標準配備。

旗艦款Crown Platinum售價高達5萬2350美元。（圖：Toyota USA提供）

Crown Platinum標配轎車有史以來最大的21吋鋁圈。（圖：Toyota USA提供）

駕駛模式除了基本NORMAL、ECO 和 SPORT外，還增加了強調轉向反應、過彎和穩定感的 SPORT+模式，提供更加靈活的駕駛體驗，強調乘客的舒適度的COMFORT模式，並提供CUSTOM模式，讓駕駛能夠單獨調整系統設置。

駕駛模式除了基本NORMAL、ECO 和 SPORT外，還增加SPORT+、COMFORT模式和CUSTOM模式。（圖：Toyota USA提供）

不過無論選擇哪一種等級的Crown，都標備了Toyota Safety Sense 3.0(TSS 3.0)駕駛輔助系統。它包括全速範圍動態雷達巡航控制（DRCC）、帶轉向輔助的車道偏離警示、車道維持輔助和帶行人檢測 的碰撞預警系統、自動遠光燈輔助。TSS 3.0 的新功能是Proactive Driving Assist系統，當滿足操作條件時，該系統會提供溫和的煞車或轉向，以輔助駕駛預防與前車或是行人和腳踏車的碰撞。

不過根據Toyota公布的Crown價格帶來看，中階和高階已經吃到了美國市場Lexus NX和ES的入門級距，未來Toyota要如何將Crown這個車系做完整的行銷，讓消費者能夠買單必定是首要課題。