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車壇長青樹 Honda第11代Accord 11月洛杉磯車展將登場

記者趙駿宏／即時報導
全新11代Honda Accord將於11月洛杉磯車展正式登場。（取材自Honda）
全新11代Honda Accord將於11月洛杉磯車展正式登場。（取材自Honda）

自1976年第一代Accord登場至今已經過了46個年頭，Accord也成為了Honda中大型房車和品質保證的代名詞，在台灣更是以中文車名「雅歌」為人所稱頌，如今依然在美國市場上繼續發光發熱，而Honda of America近日也發出了預告圖，他們將在11月洛杉磯車展迎接全新11代Accord的到來。

Honda發布了三前導圖片，預告全新的Accord回歸，並承諾以時尚的新造型、更靈敏和駕駛樂趣的混合動力系統，加上Honda首次與Google合作的車載系統，與Honda有史以來最大的 12.3吋中央觸控螢幕，讓消費者有著煥然一新的體驗。

全新Accord使用六角形水箱罩配上細長型的LED頭燈和日形燈組設計。（取材自H...
全新Accord使用六角形水箱罩配上細長型的LED頭燈和日形燈組設計。（取材自Honda）

第11代Accord的車頭造型相當意外的居然是與CR-V、美規HR-V的六角形水箱罩設計較為類似，與小老弟Civic的雙層式車頭有明顯的差異，不過搭配上細長型的頭燈與LED日型燈，讓車頭視覺更為低扁且寬闊，且不再放上過往標誌性的鍍鉻元素，迎來更加年輕的風貌。

車尾部分的線條也被簡化，新的尾燈捨棄上一代大面積的C字風格，以時尚且富科技感的貫穿式尾燈，連接到車尾中央的Honda廠徽，使得尾部更為俐落。

車尾簡化線條，尾燈捨大面積C字造型，改採富科技感的貫穿式尾燈。（取材自Honda...
車尾簡化線條，尾燈捨大面積C字造型，改採富科技感的貫穿式尾燈。（取材自Honda）

雖然Honda原廠在外觀上僅發布車頭和車尾特寫，但其車身輪廓在7月份提交給巴西政府的專利申請上就能一覽無遺。全新Accord依然是採用標準三廂轎車形式，除引擎蓋上的四條摺線外，車側幾乎沒有任何摺痕，從車頂一直延伸到C柱的鈑件也十分平滑，後保桿也採隱藏式排氣管的設計，整體來說走得是和Civic一樣趨於穩重的車型概念。

Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）
Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）

Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）
Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）

與此同時，在車室內部，Honda表示Accord將獲得品牌有史以來最大的12.3吋中控螢幕，並在前方有一顆小小的物理旋鈕，螢幕上是與Google合作的車載主機介面以及混合動力系統的功率圖。而遠處的儀表板也使用了有邊框的數位儀表設定，看起來與Civic的相同。

Honda史上最大的12.3吋中控螢幕，也是首次與Google合作車機系統。（取...
Honda史上最大的12.3吋中控螢幕，也是首次與Google合作車機系統。（取材自Honda）

最後在動力單元方面，應該就會以1.5、2.0 VTEC TURBO加上原所宣稱的「更靈敏和更多駕駛樂趣的混合動力系統」三種為主。

Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）
Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）

Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）
Honda Accord車身專利圖。（取材自Honda）

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