前所未有的純電Jeep報到 全新Jeep Avenger純電小休旅正式發表

全新Jeep Avenger純電小休旅正式發表。（取材自Jeep）

電動車 浪潮席捲全球車壇，由FCA與PSA兩大汽車集團所合併的繁星聯盟Stellantis，也已在今年春季發表了集團最新的「Dare Forward 2030」戰略計畫，這其中當然包括了全集團產品線的電氣化走向，而近期隸屬於繁星聯盟旗下的Jeep，藉由好久不見的巴黎車展發表了品牌全新電動車。

全新Jeep Avenger純電小休旅正式發表。（取材自Jeep）

經典的七格柵水箱護罩就算是純電Jeep Avenger也仍不缺席，畢竟這儼然已是Jeep的認證標章；另外，包括分離式燈組、梯形輪拱、X字形的尾燈燈條等，以及從前、後保起繞至整個車身下緣以黑色防刮材質包覆的設計，再加上線條分明的肌肉鈑件，讓這輛純電小休旅 就算失去了引擎與變速箱，仍然不減其青春動感的一面。

Jeep Avenger是品牌史上第一款純電休旅。（取材自Jeep）

內裝部分，全新Jeep Avenger展現了因應純電車而改為簡潔有力的鋪陳，並延續了「從設計到功能」的理念，中控裝載支援無線Apple CarPlay、Android Auto的10.25吋Uconnect車載影音娛樂系統觸控螢幕，內部功能還可依照需求自行調整捷徑位置，並且還支援了可用語音識別的TomTom導航系統，而OTA雲端更新功能亦沒有缺席；至於全數位儀表則有7吋或10.25吋之大小可選。

全新Jeep Avenger純電小休旅車室擁有靈活實用性的收納空間。（取材自Jeep）

另外，相當強調「功能化」的Jeep，在此次Jeep Avenger純電小休旅內裝更安排了相當多的收納空間，如長方形的冷氣出風口下緣就是個置物區塊。不僅如此，以往中船上都會有的傳統排檔桿，在轉化為純電車型後，Jeep不只改為線傳式按鍵的方式 (長得還超像冷暖空調鍵)，中間因此空下來的部分更將其設計為實用性極高的儲存空間，從原廠公布的照片來看，在這個空間裡不只能為手機充電、放置一瓶1.5公升的水，且竟然還能放進一個後背包。

全新Jeep Avenger純電小休旅內裝。（取材自Jeep）

採用前輪驅動的Jeep Avenger純電小休旅，其所搭載之電動馬達可輸出156hp/26.5kgm，而身上所配置的54kWh鋰電池組，在經過歐洲WLTP標準測試之下，最大續航距離約能達到400公里。

而受益於全新400V高壓電動動力系統之故，讓Jeep Avenger可透過Mode 4的DC快充系統進行電能補充，在使用100kW輸出功率的充電系統後，車輛方能在24分鐘時將電量從20%充至80%，或是只要快充3分鐘，就能將續航里程再增加約30公里。

至於AC慢充部分，則是可透過11kW輸出功率的充電樁，如Wallbox家用壁掛式充電系統或公共充電樁，充電5.5小時就能將電量從0%補充至100%的滿電狀態。原廠對此表示，由於大數據顯示歐洲人平均每天行駛里程大約30公里，因此Jeep Avenger的續航里程可以讓駕駛不需要天天充電就可上路。

Jeep Avenger使用100kW輸出功率的快充後，可在24分鐘時將電量從20%充至80%；或是只要快充3分鐘，就能將續航里程再增加約30公里。（取材自Jeep）

Jeep Avenger即便成為一輛純電小休旅，但為了使其依舊存有越野精神，原廠亦為Avenger提供200mm的離地高度，讓Jeep Avenger因此擁有20度進入角度與32度離去角度的越野能力；也因如此，Jeep Avenger更成為品牌首款儘管是前驅車，但仍擁有Selec-Terrain System地形變換功能與Hill Descent Control斜坡緩降輔助的車系，而駕駛可藉由中船上的按鍵選擇包括Normal、Eco、Sport、Snow、Mud、Sand等六種模式。

而Jeep Avenger也導入了具備Level 2的主動式安全系統，包括ACC主動式定速巡航、交通號誌辨識系統、AEB緊急煞停含行人/單車騎士辨識、駕駛疲勞警示系統、盲點偵測系統、車道維持輔助系統、具有主動式停車輔助的360度駐車雷達、角度可達180度的後攝像顯影等。

Jeep Avenger成為品牌首款儘管是前驅車，但仍擁有Selec-Terrain System地形變換功能與Hill Descent Control斜坡緩降輔助的車系。（取材自Jeep）

在Avenger問世之後，Jeep也表示品牌將會在2025年前於歐洲市場再推出4款全新純電動車，為進入電動車世界帶來即戰力，並期望可成為純電領域界的領頭羊。另外，全新Jeep Avenger將會在位於波蘭的Tychy工廠進行生產作業。

全新Jeep Avenger將會在位於波蘭的Tychy工廠量產。（取材自Jeep）

而目前歐洲消費者即刻起已可下訂，且原廠更限時在11月30日之前推出Avenger 1st Edition特仕車版本，若是來自義大利 或西班牙的消費者，則還能額外選擇「內燃機」的1.2升渦輪引擎；參照Jeep Italy官網消息，Avenger 1st Edition燃油版本建議售價自26,900歐元起 ，至於純電版本的建議售價則為34,500歐元起。