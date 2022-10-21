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首款純電勞斯萊斯 全新Rolls-Royce Spectre無預警亮相

記者黃俐嘉／即時報導
全新Rolls-Royce Spectre豪華純電雙門Coupe亮相。（取材自Rolls-Royce）
全新Rolls-Royce Spectre豪華純電雙門Coupe亮相。（取材自Rolls-Royce）

在去年9月宣布將發表代表品牌里程碑的「純電」Rolls-Royce後，勞斯萊斯在19日無預警發布了全新Spectre的原廠廠照，包括外觀、內裝與部分數據規格皆首次公開。而Spectre的誕生代表著品牌創始人Charles Rollsy在1900年時親身駕駛名為「哥倫比亞」的電動車後，相隔一個世紀將純電勞斯萊斯從零化為的現實。

「歡慶女神」Spirit of Ecstasy首迎純電勞斯萊斯下凡人間。（取材自...
「歡慶女神」Spirit of Ecstasy首迎純電勞斯萊斯下凡人間。（取材自Rolls-Royce）

搶先曝光於世人眼前的全新Rolls-Royce Spectre，根據原廠提供的資訊顯示，這輛雙門2+2人座Coupe車身尺碼為車長5453mm、車高1559mm、車寬2080mm、軸距3210mm。即便成為了沒有引擎、變速箱的勞斯萊斯，純電Rolls-Roye Spectre搭載鋰電池組與電動馬達後的車重僅2975公斤，這都多虧於採用全鋁空間的架構，不只能減輕車重，原廠還能因應其多樣化的應用特性，將純電驅動系統與分散式智慧系統集成在這套專屬架構中，且還較其餘Rolls-Royce車款提升了30%的剛性。

全新Rolls-Royce Spectre車長5453mm、車高1559mm、車...
全新Rolls-Royce Spectre車長5453mm、車高1559mm、車寬2080mm、軸距3210mm。（取材自Rolls-Royce）

全新Rolls-Royce Spectre車內充滿無數個使用LED所營造的璀璨星...
全新Rolls-Royce Spectre車內充滿無數個使用LED所營造的璀璨星空氛圍。（取材自Rolls-Royce）

雖然轉型為純電車身分，但全新Rolls-Royce在外觀方面與其餘燃油動力的勞斯萊斯並無相差甚鉅，而向Phantom Coupe致敬的雙門造型，似乎可以說是繼承了2022年步入停產的「雙門幻影」之位。不過，這輛純電勞斯萊斯最具特別的就屬車頭上那塊「低調」，卻也是品牌史上面積最寬大的格柵造型。畢竟車寬超過2米，在由22個LED燈條組合而成的寬大格柵，與俐落細長的LED日行燈加以妝點下，呈現了勞斯萊斯獨有的優雅光芒。

純電Rolls-Royce Spectre使用了品牌史上面積最大的格柵。（取材自...
純電Rolls-Royce Spectre使用了品牌史上面積最大的格柵。（取材自Rolls-Royce）

只是再仔細觀察下，這輛隸屬豪華層峰級距的純電雙門Coupe，車燈設計猶若BMW Group母集團內的BMW高階車系所使用之分離式燈組造型，包含大改款G07 7 Series與全新i7皆已改採這套全新的設計方針。另外，受益於Coupe的斜背造型，已經經過重新設計的「歡慶女神」Spirit of Ecstasy標誌，整體流線型的車身使全新Rolls-Royce Spectre風阻係數僅0.25Cd值，成為品牌迄今為止風阻係數最低、空氣力學表現最優異的勞斯萊斯車型。

全新Rolls-Royce Spectre風阻係數僅0.25Cd值，成為品牌空氣...
全新Rolls-Royce Spectre風阻係數僅0.25Cd值，成為品牌空氣力學表現最優異的勞斯萊斯車型。（取材自Rolls-Royce）

全新Rolls-Royce Spectre內裝設計靈感來自於雋永且神祕的星空，這使其搭載了相當特殊的客製化Starlight Doors星空車門，其是以結合4796個LED燈所營造出猶如夜晚星空的璀璨光點，而這個數字還不包括使用於車頂篷上宛如滿天星斗般的LED數量。

全新Rolls-Royce Spectre首度採用Startlight Door...
全新Rolls-Royce Spectre首度採用Startlight Doors星空車門。（取材自Rolls-Royce）

全新Rolls-Royce Spectre首度採用Startlight Door...
全新Rolls-Royce Spectre首度採用Startlight Doors星空車門。（取材自Rolls-Royce）

儘管原廠搶先公開了外觀與內裝廠圖，但實際上這輛全新純電勞斯萊斯仍在做最後的優化，目前進行中的最終測試階段將於2023年第二季完成，因此在車輛動力、鋰電池組容量、加速表現等實際數據皆須另待原廠公布。不過Rolls-Royce已藉由此次突襲式的亮相，稍微公布了一些初步資訊。

全新Rolls-Royce Spectre最大續航距離預期可達520公里。（取材...
全新Rolls-Royce Spectre最大續航距離預期可達520公里。（取材自Rolls-Royce）

全新Rolls-Royce Spectre的最大續航距離預計可達到520公里 (歐洲WLTP測試結果)，車輛最大馬力預期可達到576hp/71.8kgm；而若是參照具有相關聯性的BMW i7，其搭載容量達101.7kWh鋰電池組，充飽電後單次最遠可跑590公里至625公里。

全新Rolls-Royce Spectre內裝依然維持其低調奢華感。（取材自Ro...
全新Rolls-Royce Spectre內裝依然維持其低調奢華感。（取材自Rolls-Royce）

作為品牌百年歷史以來的首款量產純電動車，全新Rolls-Royce Spectre的售價仍非品牌之最，原廠預計其售價將會介於Cullinan與Phantom之間，並將會在2023年第四季起陸續於各主要市場中開始交付。

全新Rolls-Royce Spectre預計將在2023年第四季起開始交車。（...
全新Rolls-Royce Spectre預計將在2023年第四季起開始交車。（取材自Rolls-Royce）

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