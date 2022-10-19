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雙馬達配置、品牌首款純電休旅 全新Polestar 3預售價公布

記者黃俐嘉／即時報導
全新Polestar 3純電休旅正式發表。（取材自Polestar）
全新Polestar 3純電休旅正式發表。（取材自Polestar）

從Volvo獨立出來的純電豪華品牌「極星」Polestar，在近期除了積極拓展市場外，也預告Polestar 3、Polestar 4、Polestar 5將在未來三年內陸續登場，而首波純電新車即為極星首部休旅車型Polestar 3，這輛備受矚目的純電新星亦終於在近日正式發表。

在Polestar 1、Polestar 2接連展示出極星的產品力後，被品牌視為未來銷量最大宗來源的純電休旅Polestar 3，則帶來了產品規格更為優異的本質，要來踢館豪華品牌的純電市場。全新Polestar 3採用前、後軸各配置一具電動馬達的雙馬達設計，讓車輛最大馬力在一般情況下可達到483hp/85.7kgm，若加價6,600歐元 (約6,499.12美元) 選配Performance Pack性能套件後，還能將最大馬力提升到509hp/92.8kgm，並且使零百加速成績從原本的5秒縮減至4.7秒。

Polestar 3採用前、後軸各配置一具電動馬達的雙馬達設計，讓車輛最大馬力在...
Polestar 3採用前、後軸各配置一具電動馬達的雙馬達設計，讓車輛最大馬力在一般情況下可達到483hp/85.7kgm。（取材自Polestar）

而雙馬達設計的緣故也讓Polestar 3擁有全輪驅動能力，但主要仍是透過後輪驅動為主，並且配備主動式雙腔氣壓懸吊系統與主動式避震器，Polestar 3的阻尼器軟硬度可以在每2毫秒之間進行自動調整，以實現更精確的駕駛動態表現。

Polestar 3車長4900mm、車高1614mm (美規為1627mm)、...
Polestar 3車長4900mm、車高1614mm (美規為1627mm)、車寬2210mm (含兩個後視鏡寬度)、軸距2985mm。（取材自Polestar）

全新Polestar 3不若Polestar 2還有基礎里程版本可選，這輛純電休旅僅單一搭載容量達110kWh的鋰電池組，根據歐洲WLTP標準測試之下，其充飽電後單次最遠可跑610公里；Polestar 3本身以400V架構而成，支援250kW輸出功率的DC直流快速充電能力，可在30分鐘內將電量從10%補充至80%，至於AC交流電慢充最高則可支援到11kW輸出功率。

Polestar 3搭載容量達110kWh的鋰電池組，根據歐洲WLTP標準測試之...
Polestar 3搭載容量達110kWh的鋰電池組，根據歐洲WLTP標準測試之下，其充飽電後單次最遠可跑610公里。（取材自Polestar）

另外，Polestar 3的電池組也配備熱汞系統，藉此讓電池組能夠在炎熱或低溫環境中保持適當的工作溫度，且車輛另配置了Vehicle-to-Grid (V2G) 電網雙向充電以及Plug & Charge即插即充電功能，而Polestar 3還提供了One-Pedal單踏板模式讓電能回充以提升車輛效能。

全新Polestar 3純電休旅車長4,900mm、車高1,614mm (美規為1,627mm)、車寬2,210mm (含兩個後視鏡寬度)、軸距2,985mm，腳踩21吋或22吋鋁圈 (Performance Pack套件才有的「Swedish Gold」瑞典金塗裝)，並搭配前Brembo 4活塞卡鉗/直徑400mm通風打孔碟盤、後單活塞卡鉗/直徑390mm通風打孔碟盤。

雖然外觀上是輛休旅，但Polestar 3仍採用了Polestar Precept Concept概念車上的設計精隨，包括Y字形「dual blade」雙刀片的LED日行燈 (原廠並未使用過往的雷神之錘)、貫穿式尾燈、具備空氣力學設計的部件等，藉此展現全新Polestar極星的設計面貌。而流線型車身亦使Polestar 3風阻系組僅有0.29Cd值的表現，為車輛續航力更添助益。

Polestar 3外觀。（取材自Polestar）
Polestar 3外觀。（取材自Polestar）

車室方面維持品牌一直以來的簡潔與清爽面貌，除了數位儀表外，Polestar 3在中控還安裝了一具導入由Google開發的Android Automotive OS車載系統14.5吋觸控螢幕，Polestar 3也成了繼Polestar 2後，第二款使用這套車載系統的極星。系統內部提供包括Google Map、Google語音助理、OTA雲端更新功能等，現在更可支援iPhone車主使用Apple CarPlay手機「無線」連接功能。

Polestar 3車室。（取材自Polestar）
Polestar 3車室。（取材自Polestar）

另外，Polestar 3全車系標配全景天窗、可伸縮式車門把手，而首年生產之車型同時享有Plus Pack、Piolt Pack套件的配備，包括具備3D環繞音場與杜比音效的25支揚聲器Bowers & Wilkins音響、抬頭顯示器、Pilot Assist半自動駕駛輔助系統。其中，預訂在明年春季起，附有LiDAR光學雷達Pilot Pack將列入選配項目，包括搭載Nvidia中央處理器的三個攝像鏡頭與四組超聲波感測器。

Polestar 3使用由Google開發的Android Automotive...
Polestar 3使用由Google開發的Android Automotive OS車載系統。（取材自Polestar）

不過在此之前，講究高科技系統的Polestar 3其實已經配有5個雷達、5個外部攝像鏡頭、12組超聲波感測器，並且也都是以Nvidia中央處理器整合多個感應器與鏡頭，為ADAS半自動駕駛科技做出最精確的判斷。此外，車內亦配備內部雷達感測器，其可檢測車內微小的震動或動作，避免車主不小心遺忘了自己的寵物或嬰幼兒在車內，而系統亦能與車輛的冷暖空調系統連結，以防止留在車內的小生命中暑或失溫。

首批Polestar 3預計將於2023年中率先於中國成都廠開始量產，並會在2023年第四季陸續銷往北美、歐洲與中國市場；而Polestar 3亦計畫將於2024年中前往美國進行在地化生產作業，預計將與全新Volvo EX90一同在美國南卡羅來納州的Volvo工廠量產，屆時北美與其他市場的供應計畫將從中國轉向美國，包括2024下半年起會陸續登陸於中東與亞太地區市場。

Polestar 3預計在2024年終將投入Volvo位於美國的工廠量產。（取材...
Polestar 3預計在2024年終將投入Volvo位於美國的工廠量產。（取材自Polestar）

這輛全新純電休旅在發表之際亦公開了歐洲、英國與美國市場的預售價，歐洲市場預售價為89,900歐元起 (約88,525.9美元起)、英國預售價為79,900英鎊起 (約90,507.5美元起)，至於美國市場的預售價則為83,900美元起。

休旅 Google 英國

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