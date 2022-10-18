英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元

由於IPO市場市況不佳，英特爾傳出考慮大幅調降旗下自駕車事業Mobileye進行IPO的公司估值。(路透)

消息人士透露，英特爾考慮讓旗下自駕車部門Mobileye Global在首次公開發行股票 （IPO）中的估值比原先預期大幅調降。這也是IPO市場市況不佳的最新跡象。

華爾街日報引述消息人士報導，Mobileye原先預期公司估值落在500億美元左右，現在設定的目標低於200億美元，打算釋出的股數比原先規畫減少。一些知情人士說，英特爾與顧問機構希望能透過以較低價格銷售較少股票的方式來提高市場興趣，進而在股票開始交易後推高股價 。

Mobileye進行IPO面臨諸多挑戰的另一跡象，則是該公司計畫18日針對潛在投資人舉辦「路演」，比原定預期晚了一天。

英特爾上個月公開為Mobileye申請IPO，預料18日會提出新的估值預期，但目標仍是希望Mobileye的股票在10月26日展開交易。

Mobileye的上市對IPO市場而言是一次考驗，目前IPO市場受到通膨和利率上升、經濟衰退疑慮與股價暴跌等多重打擊，其中以科技股受傷程度尤重。根據Dealogic的數據，美國IPO市場正沉淪於有紀錄以來最糟年度表現之一，傳統發行案所籌得的資金可能寫下1995年來最少紀錄。

雖然多數原定在今年上市的公司都已將IPO計畫延後至明年，但Mobileye是打算繼續推動IPO最大且知名度高的公司之一。英特爾執行長基辛格表示，讓 Mobileye上市是要提高其知名度並吸引更多企業，他也說過，英特爾不需要Mobileye進行IPO後所籌得的資金。

英特爾仍將保留Mobileye的大部分持股，包括Mobileye計畫發行的所有B股。每股B股所擁有的投票 權，相當於10股A股擁有的投票權。

Mobileye在上半年度營收年比增加21%至8.54億美元，淨損6700萬美元。英特爾是在2017年以153億美元收購了這家以色列公司。