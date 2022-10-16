偽裝車粉碎停產傳言 小改款Hyundai i10保有內燃機動力

第三代Hyundai i10小改款偽裝測試車日前終於現蹤跡。（取材自Hyundai）

先前Hyundai Motor Europe歐洲區的行銷總監Andreas-Christoph Hofmann表示，原廠正計畫在歐洲市場推出一款價格平易近人的純電車，而外界紛紛猜測在歐洲市場銷量頗佳的i10很有可能會轉型成品牌平價純電小車，只是近期在小改款i10偽裝測試車現身後，停產並走入電動化的傳言就此破碎。

小改款Hyundai i10偽裝測試車。（取材自Carscoops）

在2019年發布第三代車型的Hyundai i10，日前身披偽裝衣以小改款姿態出現在歐洲街頭路試，包括車頭、車尾與車側幾乎都被遮掩，不過前保左右兩側的招牌LED日行燈相當搶眼，並且從原本的圓形燈組，改以4顆類似鑽石造型的燈條呈現。根據近年Hyundai新車總是喜歡在水箱護罩上推出新花樣的設計，估計i10的日行燈很有可能是鑲嵌在水箱格柵之中。

小改款Hyundai i10偽裝測試車。（取材自Carscoops）

先前Hyundai Motor Group技術顧問Albert Biermann曾表示，由於很多市場都還未做好接納電動車 的準備，因此現代汽車 目前仍不會放棄內燃機的開發，在環保法規愈驅嚴苛的世界裡推出更具節能的引擎。或許這也是i10沒有輕易就直接轉型為純電車的原因，以至於還能讓我們見到第三代小改款車型正在偽裝測試中。

小改款Hyundai i10偽裝測試車。（取材自Carscoops）

雖然現在關於小改款Hyundai i10的資訊仍不多，但外媒推測，由於第三代i10目前才滿3歲，維持既有的1.0升MPi三缸自然進氣引擎 (66hp/9.8kgm) 以及1.2升MPi四缸自然進氣引擎 (83hp/12kgm) 應是最合理的動力編成，至於是否會為其推出其餘複合式動力車款則有待觀察。而現有的i10 N Line運動化且唯一搭載渦輪引擎的動感小車，或許也會留存於產品編成中。

小改款Hyundai i10偽裝測試車。（取材自Carscoops）

話雖如此，Hyundai延續i10小型掀背車的生命亦可能只是暫時，目前之所以尚未有確切消息斷定i10轉型純電化的最大原因，或許與開發成本有極大關聯。比起開發本身定價就偏高的純電車，純電小車在研發上的難易度會更具挑戰性，畢竟要把所有的成本壓至最低，最後才能開出一個令大家滿意的「入門售價」，再對照Albert Biermann所言，純電Hyundai i10短時間內應該是不會有現身的機會。