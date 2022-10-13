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Sony攜本田進擊電動車市場 2025年接受訂單 2026年交車

編譯林奇賢／綜合外電
Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，將在2025年開始接受訂單。(美聯社)
Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，將在2025年開始接受訂單。(美聯社)

Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，2026年春季將在北美市場交付電動車，先在2025年開始接受訂單，主要瞄準高階汽車市場。

日經新聞報導，Sony和本田合資成立的Sony Honda Mobility會長水野泰秀13日說，預料2026年春季將在北美市場交付首批汽車，日本市場則規劃在2026年下半年開始交車。

他說，這些電動車將在本田的北美廠房製造，銷售通道則仰賴網路，因其目標為「直接連結消費者」。

Sony和本田在3月宣布，將成立合資公司實體開發電動車和相應的移動服務，6月同意各出資50億日圓（3,405萬美元），各持有一半的股權，並在9月成立資本額100億日圓的Sony Honda Mobility（6,800萬美元）。

Sony與本田先前已透露，計劃在2025年推出第一批電動車，Sony將開發車用軟體和娛樂技術，本田負責製造和開發安全技術的任務，希望以這項模式結合雙方的強項，在電動車市場急起直追特斯拉、福斯等對手的腳步，畢竟日本車廠在電動車市場處於落後。

Sony期望從這項合作取得本田數十年來的汽車製造、銷售及服務專業，本田則希望獲得娛樂、網路及自駕車感測器等知識，這家合資公司的成員也包括催生PlayStation遊戲主機的伊藤雅康。

Sony Honda Mobility主要將在北美採購汽車原料，明年1月也將參加拉斯維加斯消費電子展。

本田 電動車 汽車

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