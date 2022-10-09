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Honda、GM合作首部曲 全新Prologue純電休旅公開

記者黃俐嘉／即時報導
全新Honda Prologue內裝。（取材自Honda）
全新Honda Prologue內裝。（取材自Honda）

要說Honda今年是「休旅年」真是一點也不為過，本田汽車在2022年陸續揭曉了大改款CR-V、HR-V後，美國販售中的Pilot也預計將於近期發表新世代車型，不過搶在新一代Pilot前現身的，竟是Honda與GM通用汽車聯手合作的全新純電休旅Prologue。

Honda 6日於官方Newsroom中無預警釋出了這輛新純電SUV的外觀與內裝初步資訊，儘管實車要等到2024年才會於北美市場開始販售，但為了再次強調品牌未來的電動車計畫，全新Honda Prologue得以搶先亮相於世人前。而這輛純電休旅除了是與GM合作，並與最新的Chevrolet Blazer EV有著密切關係外，其外觀更是由位在加州的Honda Design Studio一手包辦設計。

由於是與GM合作的關係，全新Honda Prologue採用了GM集團的BEV3底盤平台，車身尺碼為車長4877mm、車寬1989mm、車高1643mm，不過這輛五人座純電休旅其實有著3094mm的軸距，這幾乎與豪華休旅BMW X7相仿。而其未來在北美市場的定位也將高於CR-V之上，並與Passport相近。

即便車輛的技術規格與動力資訊皆未公布，不過光從外表就能看出與Chevrolet Blazer EV顯著的差異。Honda Prologue導入了品牌全新Neo-Rugged設計語彙，並採用靈感來自於加州太浩湖附近優美自然景色的北海岸珍珠白車身塗裝，腳踩21吋大尺碼且重新經過設計、適用於電動車之鋁圈。

全新Honda Prologue外觀輪廓呈現簡潔明瞭的風格，與品牌其餘新車最大的差異在於車尾取消了象徵Honda的H字樣廠徽，改搭「HONDA」品牌名來彰顯Prologue現代科技化的設計。此外，為了和在其餘海外市場所販售的Honda電動車相同，這輛現階段只會提供予北美市場的純電休旅亦會使用Honda電動車系的「e:」徽飾。

內裝方面搭載了11吋數位儀表與11.3吋的中控螢幕，不過Honda Prologue並沒有因為其純電車的身分而減少了車內實體按鍵，在冷氣出風口下方仍可見到如空調風量、溫度、出風口方向等調整按鈕；另外，中控下方亦裝上了兩組目前逐漸成為主流的USB Type-C插槽，中船不見排檔裝置則推測應是改用方向盤右後方的撥桿來操作，因為Cheverlet Blazer EV亦是如此設計。再釋出Prologuek的內外訊息後，Honda將會於未來幾個月內發布更多關於這輛純電休旅的相關資訊。

全新Honda Prologue搭載11吋全數位儀表與11.3吋中控螢幕。（取材...
全新Honda Prologue搭載11吋全數位儀表與11.3吋中控螢幕。（取材自Honda）
全新Honda Prologue車長4877mm、車寬1989mm、車高1643...
全新Honda Prologue車長4877mm、車寬1989mm、車高1643mm、軸距3094mm。（取材自Honda）
Chevrolet Blazer EV。（取材自Chevrolet）
Chevrolet Blazer EV。（取材自Chevrolet）
Honda與GM合作的首部純電動車Prologue搶先公布了外觀與內裝照。（取材...
Honda與GM合作的首部純電動車Prologue搶先公布了外觀與內裝照。（取材自Honda）
Honda與GM合作的首部純電動車Prologue搶先公布了外觀與內裝照。（取材...
Honda與GM合作的首部純電動車Prologue搶先公布了外觀與內裝照。（取材自Honda）

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