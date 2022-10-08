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傳BMW要推純電8 Series Gran Coupe 取代現有8系列

記者黃俐嘉／即時報導
BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 的下一代車型據傳將轉型為純電動版。（取材自BMW）
BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 的下一代車型據傳將轉型為純電動版。（取材自BMW）

以睽違20年的期盼，在2018年中發表全新世代車型的BMW 8 Series Coupe (G15) 後，Convertible (G14) 敞篷版與Gran Coupe (G16) 四門轎跑車型也接續問世。但8系列在正式回歸的當時，其實已經有不少人意識到這或許會是8 Series最後一次以燃油車身分而生，畢竟全球車壇在四年前早已著手推動電動車發展，大型跑車未來要生存下來勢必得有所轉型。

BMW 8 Series Coupe (G15) 、8 Series Conve...
BMW 8 Series Coupe (G15) 、8 Series Convertible (G14) 敞篷版與8 Series Gran Coupe (G16) 四門轎跑車型。圖中三款車皆為LCI小改款後式樣。（取材自BMW）

而所謂的轉型應該也脫離不了車系「電動化」，近日亦有消息指出，BMW 8 Series不僅不會推出大改款車型，更可能轉為電動車身分讓8 Series這個車系名繼續留存BMW陣中。不過，根據〈BMW Blog〉的訊息指出，擁有三種不同車型的8 Series，在未來似乎將只會有Gran Coupe四門轎跑延續8 Series的生命。

BMW 8 Series車系未來有可能只剩GC四門轎跑版本。（取材自BMW）
BMW 8 Series車系未來有可能只剩GC四門轎跑版本。（取材自BMW）

傳聞中的這款純電動車、原廠代號G77的8 Series Gran Coupe，預計將於2026年進入生產線，只不過其並非採用BMW全新的Neue Klasse底盤，而是繼續沿用現行的CLAR模組化底盤平台，如同大改款G70 Series與i7類似的配置，或許未來在BMW G77的動力編成中仍有可能見到燃油動力。

BMW 8 Series第二代車型在相隔20年後才問世。（取材自BMW）
BMW 8 Series第二代車型在相隔20年後才問世。（取材自BMW）

很大的原因是BMW認為多數消費者都還沒做好轉向電動車的準備，且許多地方的基礎充電設施也未完善，貿然使內燃機車款全面終結實在過於匆促，因此品牌的CLAR與Neue Klasse兩底盤仍會共存在一段時間裡。

BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 四門轎跑。（取材自B...
BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 四門轎跑。（取材自BMW）

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