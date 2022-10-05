2023年式美規Infiniti QX50 新增SPORT版本

美規2023 Infiniti QX50 SPORT。(圖：Infiniti)

美國Infiniti宣布為全新2023年式QX50新增一個全新SPORT等級車型，並且在其他的等級都新增了一些標準配備，使新年式的QX50在配備上更加有競爭力。

新增的QX50 SPORT車型最大的特點在於更換了全新的車頭造型，也就是將QX55那水箱罩更大，保險 桿更具侵略性的車頭給移植到了QX50上頭，並全車採用黑色的烤漆將鍍鉻飾件的部分全數覆蓋，同時標配了20吋輛黑色切削鋁圈，營造肅殺的運動感。內飾方面，QX50 SPORT增加了半苯胺皮革座椅和帶有12具揚聲器的Bose高級音響系統。

美規2023 Infiniti QX50 SPORT最大特色是更換成QX55的車頭造型。(圖：Infiniti)

美規2023 Infiniti QX50 SPORT標配20吋黑色切削鋁圈。(圖：Infiniti)

除了新的SPORT等級外，2023 QX50在所有等級中增加了幾個新的標準配備。包括加熱外後視鏡、遠程引擎啟動、無框自動防眩車內後視鏡、後門警示和無線充電板。線傳排檔桿也更換了造型，與全新QX60相同。

2023 美規Infiniti QX50內裝。(圖：Infiniti)

2023 美規Infiniti QX50線傳排檔桿更換造型與QX60同款。(圖：Infiniti)

QX50 PURE和LUXE等級採用了全新的19吋鋁圈設計，而QX50 LUXE現在包括一個作為標準配備的腳踢感應尾門和帶有12具揚聲器的Bose高級音響系統。最後，2023 QX50增加了Radiant White車身顏色，以及Pebble Gray和Monaco Red的內裝顏色。

2023 美規Infiniti QX50內裝。(圖：Infiniti)

美規2023 Infiniti QX50有五個等級可供選擇。PURE、LUXE、SPORT和SENSORY每個等級都具有標準前輪驅動和AWD智慧四輪驅動可選，而最旗艦的AUTOGRAPH則標配AWD設定。但無論哪一種車型等級，都是搭載2.0 VC-Turbo引擎搭配XTRONIC CVT變速箱，能輸出268hp/38.7kg-m的動力。

依據各車型等級售價不同，2023 QX50售價為40,300至57,350元不等。