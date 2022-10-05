我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

2023年式美規Infiniti QX50 新增SPORT版本

記者趙駿宏／即時報導
美規2023 Infiniti QX50 SPORT。(圖：Infiniti)
美規2023 Infiniti QX50 SPORT。(圖：Infiniti)

美國Infiniti宣布為全新2023年式QX50新增一個全新SPORT等級車型，並且在其他的等級都新增了一些標準配備，使新年式的QX50在配備上更加有競爭力。

新增的QX50 SPORT車型最大的特點在於更換了全新的車頭造型，也就是將QX55那水箱罩更大，保險桿更具侵略性的車頭給移植到了QX50上頭，並全車採用黑色的烤漆將鍍鉻飾件的部分全數覆蓋，同時標配了20吋輛黑色切削鋁圈，營造肅殺的運動感。內飾方面，QX50 SPORT增加了半苯胺皮革座椅和帶有12具揚聲器的Bose高級音響系統。

美規2023 Infiniti QX50 SPORT最大特色是更換成QX55的車...
美規2023 Infiniti QX50 SPORT最大特色是更換成QX55的車頭造型。(圖：Infiniti)

美規2023 Infiniti QX50 SPORT標配20吋黑色切削鋁圈。(圖...
美規2023 Infiniti QX50 SPORT標配20吋黑色切削鋁圈。(圖：Infiniti)

除了新的SPORT等級外，2023 QX50在所有等級中增加了幾個新的標準配備。包括加熱外後視鏡、遠程引擎啟動、無框自動防眩車內後視鏡、後門警示和無線充電板。線傳排檔桿也更換了造型，與全新QX60相同。

2023 美規Infiniti QX50內裝。(圖：Infiniti)
2023 美規Infiniti QX50內裝。(圖：Infiniti)

2023 美規Infiniti QX50線傳排檔桿更換造型與QX60同款。(圖：...
2023 美規Infiniti QX50線傳排檔桿更換造型與QX60同款。(圖：Infiniti)

QX50 PURE和LUXE等級採用了全新的19吋鋁圈設計，而QX50 LUXE現在包括一個作為標準配備的腳踢感應尾門和帶有12具揚聲器的Bose高級音響系統。最後，2023 QX50增加了Radiant White車身顏色，以及Pebble Gray和Monaco Red的內裝顏色。

2023 美規Infiniti QX50內裝。(圖：Infiniti)
2023 美規Infiniti QX50內裝。(圖：Infiniti)

美規2023 Infiniti QX50有五個等級可供選擇。PURE、LUXE、SPORT和SENSORY每個等級都具有標準前輪驅動和AWD智慧四輪驅動可選，而最旗艦的AUTOGRAPH則標配AWD設定。但無論哪一種車型等級，都是搭載2.0 VC-Turbo引擎搭配XTRONIC CVT變速箱，能輸出268hp/38.7kg-m的動力。

依據各車型等級售價不同，2023 QX50售價為40,300至57,350元不等。

美規2023 Infiniti QX50 SPORT全車鍍鉻飾件都以黑色烤漆取代...
美規2023 Infiniti QX50 SPORT全車鍍鉻飾件都以黑色烤漆取代。(圖：Infiniti)

保險

上一則

1967年Ford Mustang變身電動車 10月下旬在洛杉磯亮相

延伸閱讀

購屋痛苦指數再增 台灣人買房 平均要9年不吃不喝

購屋痛苦指數再增 台灣人買房 平均要9年不吃不喝
微博紀錄露餡 Angelababy仍關注黃曉明

微博紀錄露餡 Angelababy仍關注黃曉明
baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」

baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」
美國才有 保時捷推出市場專屬限量911 GT3 RS

美國才有 保時捷推出市場專屬限量911 GT3 RS

熱門新聞

一名女子開著賓士到加油站加油，不料卻碰上「人生最大難題」，她在加油站內瘋狂繞圈就是加不了油。（截圖自TikTok／@janelleandkate）

想幫她「加油」金髮女開賓士狂繞加油島 後方駕駛笑瘋

2022-10-02 02:45
BMW XM是 Power首款加入電能動力的性能車款。（圖：BMW提供）

首款插電M Car 全新653匹馬力BMW XM超級SUV正式發表　

2022-09-29 01:32
在「安全」始終是品牌首要核心要務的前提下，VOLVO 毫不妥協豪華與舒適度，在感受車室內斯堪地那維亞美學的質感與舒適時，也宣布未來將以兼具高質感與永續考量的創新材料替代，為友善環境盡一份力量。（圖：國際富豪汽車提供）

豪華又好坐 VOLVO座椅設計獲美國脊骨神經醫學會獨家認可

2022-09-28 02:50
印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）28日推出該國最平價電動車，要價僅約1萬美元。 路透

1萬美元就能買到一輛電動車 塔塔推印度最便宜EV

2022-09-29 11:52
中國吉利控股集團2日宣布收購英國豪華跑車廠Aston Martin 7.6%的股份。圖為Aston Martin在英國蓋登的總部外的標誌。(路透資料照片)

中國吉利集團 收購Aston Martin共7.6%股份

2022-10-03 02:19
電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

1967年Ford Mustang變身電動車 10月下旬在洛杉磯亮相

2022-10-04 02:16

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子