1967年Ford Mustang變身電動車 10月下旬在洛杉磯亮相

電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

英國公司新創公司Charge Cars，在今年3月份推出了1967年的Ford Mustang Fastback，但這可不是一輛內燃機車款，而是保留了經典車身造型，但動力已經徹頭徹尾改成電動輸出，全球僅販售499輛，並在10月下旬於洛杉磯 的彼得森汽車博物館 慶祝這輛「電動野馬The Charge '67」回到美國的首次亮相，11月中旬則會在洛杉磯車展上展出。

Charge Cars首席執行長Vadim Shagaleev說：「很高興與我們的合作夥伴在洛杉磯慶祝Charge '67 在美國的推出。這是我們的技術、設計和性能的完成體，Mustang能以如此的方式重生實在太棒了。」

電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

在創建電動野馬時，Charge Cars決定不要過多地破壞其經典設計，而是使用Ford官方授權的1967 Mustang車身造型。雖然它看起來保留了絕大多數的經典元素，但外觀已經過現代化的修飾，配備LED頭燈和尾燈、嵌入式車門把手、獨特的輪圈和全封閉式前水箱罩，車身面板也由輕質複合材料製成。

比起外觀，內裝部分則做了現代化翻新，除保留了大盤徑的復古方向盤外，其他地方採用新的材質做包覆，中控也是時下最流行的大螢幕，但值得欣慰的是至少虛擬儀表板和控台上方仍保留著經典飛翼式設計，而不是單純放一塊螢幕，由此可見Charge Cars對經典的尊重。

電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

Charge '67改為純電動輸出後，其動力總成尤其令人印象深刻。它由一個63 kWh的電池組，和四個電動馬達所組成，因此是AWD四輪驅動設定，提供 536 hp和153kg-m的動力。Charge Cars表示，它可以在3.99秒內達到100 km/h，一次充電可行駛322公里。通過直流快速充電器將電池電量充到80%則需要一小時。