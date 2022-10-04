我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

1967年Ford Mustang變身電動車 10月下旬在洛杉磯亮相

記者趙駿宏／即時報導
電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)
電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

英國公司新創公司Charge Cars，在今年3月份推出了1967年的Ford Mustang Fastback，但這可不是一輛內燃機車款，而是保留了經典車身造型，但動力已經徹頭徹尾改成電動輸出，全球僅販售499輛，並在10月下旬於洛杉磯的彼得森汽車博物館慶祝這輛「電動野馬The Charge '67」回到美國的首次亮相，11月中旬則會在洛杉磯車展上展出。

Charge Cars首席執行長Vadim Shagaleev說：「很高興與我們的合作夥伴在洛杉磯慶祝Charge '67 在美國的推出。這是我們的技術、設計和性能的完成體，Mustang能以如此的方式重生實在太棒了。」

電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)
電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

在創建電動野馬時，Charge Cars決定不要過多地破壞其經典設計，而是使用Ford官方授權的1967 Mustang車身造型。雖然它看起來保留了絕大多數的經典元素，但外觀已經過現代化的修飾，配備LED頭燈和尾燈、嵌入式車門把手、獨特的輪圈和全封閉式前水箱罩，車身面板也由輕質複合材料製成。

比起外觀，內裝部分則做了現代化翻新，除保留了大盤徑的復古方向盤外，其他地方採用新的材質做包覆，中控也是時下最流行的大螢幕，但值得欣慰的是至少虛擬儀表板和控台上方仍保留著經典飛翼式設計，而不是單純放一塊螢幕，由此可見Charge Cars對經典的尊重。

電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)
電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

Charge '67改為純電動輸出後，其動力總成尤其令人印象深刻。它由一個63 kWh的電池組，和四個電動馬達所組成，因此是AWD四輪驅動設定，提供 536 hp和153kg-m的動力。Charge Cars表示，它可以在3.99秒內達到100 km/h，一次充電可行駛322公里。通過直流快速充電器將電池電量充到80%則需要一小時。

電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)
電動野馬The Charge '67。(取材自Charge Cars)

洛杉磯 博物館 汽車

上一則

中國吉利集團 收購Aston Martin共7.6%股份

延伸閱讀

你有真才我有平台 求賢若渴非誠勿擾

你有真才我有平台 求賢若渴非誠勿擾
限期未到 駭客洩洛學區資料

限期未到 駭客洩洛學區資料
急難救助協會「警民面對面」關注華人公共安全

急難救助協會「警民面對面」關注華人公共安全
LAX國際旅客人次 8月同比增87% 看好秋冬假期運量

LAX國際旅客人次 8月同比增87% 看好秋冬假期運量

熱門新聞

一名女子開著賓士到加油站加油，不料卻碰上「人生最大難題」，她在加油站內瘋狂繞圈就是加不了油。（截圖自TikTok／@janelleandkate）

想幫她「加油」金髮女開賓士狂繞加油島 後方駕駛笑瘋

2022-10-02 02:45
BMW XM是 Power首款加入電能動力的性能車款。（圖：BMW提供）

首款插電M Car 全新653匹馬力BMW XM超級SUV正式發表　

2022-09-29 01:32
印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）28日推出該國最平價電動車，要價僅約1萬美元。 路透

1萬美元就能買到一輛電動車 塔塔推印度最便宜EV

2022-09-29 11:52
在「安全」始終是品牌首要核心要務的前提下，VOLVO 毫不妥協豪華與舒適度，在感受車室內斯堪地那維亞美學的質感與舒適時，也宣布未來將以兼具高質感與永續考量的創新材料替代，為友善環境盡一份力量。（圖：國際富豪汽車提供）

豪華又好坐 VOLVO座椅設計獲美國脊骨神經醫學會獨家認可

2022-09-28 02:50
中國吉利控股集團2日宣布收購英國豪華跑車廠Aston Martin 7.6%的股份。圖為Aston Martin在英國蓋登的總部外的標誌。(路透資料照片)

中國吉利集團 收購Aston Martin共7.6%股份

2022-10-03 02:19
雖然特斯拉第3季交車量達破紀錄的343,830輛，但低於分析師預測的35.8萬輛，原因是在物流方面存在挑戰。（歐新社）

特斯拉上季交車34.3萬輛創新高 但低於預期都怪物流

2022-10-02 19:21

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票