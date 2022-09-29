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1萬美元就能買到一輛電動車 塔塔推印度最便宜EV

編譯易起宇／綜合外電
印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）28日推出該國最平價電動車，要價僅約1萬美元。 路透
印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）28日推出該國最平價電動車，要價僅約1萬美元。 路透

印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）推出該國最平價電動車，要價僅約1萬美元，盼在國內對手馬亨達汽車（Mahindra & Mahindra）明年1月推出首輛電動車前，吸引更多買家。

路透報導，塔塔汽車在當地時間28日推出旗下暢銷掀背車Tiago的電動版，定價84.9萬盧比（10,370美元）起，是塔塔推出的第三款電動車，比原本印度最平價電動車－也是塔塔自家另一家電動版小轎車Tigo（約14,940美元）更便宜。

不過這款車並非目前地表上最便宜電動車，日經報導指出，中國大陸有些電動車款的起售價僅人民幣32,800元，約4,525美元。

塔塔汽車表示，目前的定價僅限於前1萬名買家，這前1萬輛車將從10月起開始預購，現有的塔塔電動車車主將享有前2,000輛的優先購買權。電動版Tiago每次充電的續航力為250公里，另一種搭載較大容量電池版本的續航力則為315公里。

塔塔並非第一次推出平價車，早在2008年塔塔推出地表上最便宜汽車Nano，當時起售價約1,500美元。不過這款車後來因為製造和安全問題層出不窮，銷量不斷下滑，根據彭博報導，2018年6月時，產量只剩1輛，後來塔塔告訴彭博，Nano到2019年後就不再生產，自此走入歷史。

印度的汽車市場和其約12億人口數相比相對渺小，汽車年銷量約為300萬輛，而電動車又僅占整體汽車銷售的1%，但莫迪政府希望在2030年前將此占比提升至30%。

塔塔是目前印度唯一生產電動車的車廠，並擁有該國電動車市場87%市占率，主因是受益於政府補貼和對進口車的高關稅。馬亨達汽車則正與投資人洽談為旗下電動車部門籌資5億美元，並計劃在明年1月推出首款電動車。

電動車 汽車 印度

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