首款插電M Car 全新653匹馬力BMW XM超級SUV正式發表　

BMW XM是 Power首款加入電能動力的性能車款。（圖：BMW提供）

在經過去年XM Concept的洗禮，以及近期BMW官方偽裝車的宣傳之下，BMW終於在日前發表了他們首款帶電能的M Power車系，帶有653hp最大綜效馬力的BMW XM正式登場。而XM的誕生，也正式宣告BMW M Power也踏進了電氣化的行列。

BMW XM。（圖：BMW提供）

正如上述所說，XM是第一款帶電的M Car，而諸如油電M760e，純電車i4 M50、iX M60和尚未發表的i7 M70都只是M Performance車款。而XM則是實際意義上第一款帶電能動力的BMW M Power。但更重要的是，XM是自1970 年代後期的M1超跑 以來第一款沒有從常規BMW車型中延伸出來的BMW Motorsport產品。

BMW XM是自1970 年代後期的M1超跑以來第一款沒有從常規BMW車型中延伸出來的產品。 （圖：BMW提供）

更令人興奮的是，BMW將會打造一款更加高階的性能系列Label Red，而XM也會是Label Red「紅標」品牌的第一款車型，不僅在最大綜效馬力提升至748 hp（由585 hp的引擎和高達197 hp的電力系統組成），扭力更高達102kg-m（由76.5kg-m的引擎輸出和28.6kg-m的電能輸出），這將會是BMW M GmbH 歷史上最強大的公路合法量產車。

BMW XM Label Red。（圖：BMW提供）

BMW XM Label Red「紅標」將於2023年秋季登場。（圖：BMW提供）

BMW XM本身來看，XM 中的M Hybrid系統提供653 hp的綜效輸出功率，是以新開發的4.4升V8渦輪引擎為基礎，能輸出489 hp的動力，結合有著197 hp動力的電動馬達所組合而成動力單元。搭配八速M Steptronic變速箱和M xDrive四輪驅動系統，能將81.6kg-m的綜效扭力(引擎66.3kg-m電動馬達28.6kg-m)完全傳遞到車輪上。

XM中的M Hybrid系統提供653 hp/81.6kg-m的綜效輸出。（圖：BMW提供）

不過，即便擁有這麼強大的動力，但礙於SUV車體和M Hybrid系統、25.7kWh電池組帶來的重量，整車重已高達2750kg之多，因此0-100km/h加速僅有4.3秒的成績。純電行駛最高速可達140 km/h，行駛距離則有約50km的續航力。

BMW XM純電行駛最高速可達140 km/h，行駛距離則有約50km的續航力。（圖：BMW提供）

不過儘管車重嚇人，由於電池組位於地板下，長軸距、寬輪距、接近50/50的重量分布和低重心的組合確保了XM還能保有極佳的舒適和一定的操控性。XM 大部分時間都以四輪驅動模式下行駛，但當4WD Sport接合時，扭矩分配可能會偏向後軸多一點。

BMW XM是第一款配備整合式轉向系統的BMW M Car。（圖：BMW提供）

底盤配置上，這輛尺碼來到長5110、寬2005mm、高1755mm、軸距3105mm的龐然大物，採用的是前雙A臂後五連桿的懸吊設定，標配主動式M Professional懸吊，包括電子控制阻尼器和帶48V電動馬達的主動防傾桿和主動側傾控制系統。同時它也是第一款配備整合式轉向系統的BMW M Car。

BMW XM是第一款配備整合式轉向系統的BMW M Car。（圖：BMW提供）

在外型上，雖然少了隱藏式車門把手和更加科技感的立體尾燈，但整體上XM還是非常忠於概念車 的設計，即便量產車的水箱護罩確實沒有概念車那樣的駭人，但至少帶有金色外框和輪廓照明的BMW雙腎水箱罩依然十分引人注目，尾燈邊緣類似BMW M三條紋的造型也成為了很好的點綴，保留概念車上的垂直四出排氣尾管更是純粹性能的象徵。胎圈配置標配21吋，可往上選配置22、23吋的等級。

BMW XM保留概念車上的垂直四出排氣尾管。（圖：BMW提供）

BMW XM。（圖：BMW提供）

車室內相對之下就比較沒什麼驚喜，與概念車上的設計鋪陳相似，不像iX那樣強調空間感，而是揉合了BMW現行的汽油M Car風格搭配上熟悉的12.3吋+14.9吋的iDrive 8曲面螢幕系統。標配包括M多功能座椅、M皮革方向盤和帶有換檔提示燈的BMW抬頭顯示器。

XM的內裝以現行M Car設計加iDrive 8曲面螢幕系統組成。（圖：BMW提供）

當然在材質方面，作為頂級M Car，其寬敞的空間感、非常獨特的雕塑 車頂、內襯高品質的材料和奢華的設計將BMW XM的後座變成了專屬的M休息室。

雕塑般的3D棱鏡結構車頂內襯非常獨特。（圖：BMW提供）

BMW XM中控台上的控制面板具有一系列特定於車型的按鈕，可通過多種方式個性化駕駛體驗。包括首次出現的M Hybrid 按鈕在內，駕駛可以在Hybrid、Electric和eCONTROL 模式之間進行選擇。除此之外還有設定按鈕，可直接到設定頁面調整驅動系統、底盤、轉向、煞車系統、M xDrive和動能回收力道的配置。

在現行M Car上相當熟悉的專屬排檔桿。（圖：BMW提供）

BMW XM將於2022年12月在美國BMW集團斯帕坦堡工廠開始生產，然後於2023年春季到達全球經銷商處。主要銷售市場將是美國、中國和中東地區。