美國才有 保時捷推出市場專屬限量911 GT3 RS

保時捷推出美國市場專屬的911 GT3 RS Tribute Carrera RS Package，向Carrera RS 2.7致敬。 （圖：Porsche提供）

2023保時捷（Porsche）911 GT3 RS在線上首演的兩天後，在Quail A Motorsports Gathering上首次實體亮相。這輛展示車由GT系列和Style Porsche訂製是對1972年的911 Carrera RS 2.7的致敬之作。此外，如保時捷北美地區（PCNA）總裁兼執行長Kjell Gruner所宣布，這輛車將成為美國客戶專屬、限量供應的Porsche Exclusive Manufaktur靈感來源：向Carrera RS致敬。

「美國是911的第二故鄉，推出美國限定的特別紀念版是慶祝911 Carrera RS 2.7五十周年的完美方式。」Gruner說。「我們有許多人都以1972年的原版為偶像。我們希望創造一種獨特的體驗，在新的GT3 RS上結合限定版選配與獨一無二的諸多經典元素相，這將是對RS賽道血統無比精彩的致敬。這是一個仍處於初期階段的專案，由一群死忠車迷所共同打造結晶這群車迷就是我們在祖文豪森的同事、弗拉赫特（Flacht）和我們美國團隊。這些靈感和概念真的很令人激動興奮，開發過程中樂趣無窮，我們非常期待能在未來分享更多的細節。」

「美國是911的第二故鄉，推出美國限定的特別紀念版是慶祝911 Carrera RS 2.7五十周年的完美方式。」保時捷北美地區（PCNA）總裁兼執行長Kjell Gruner說。（圖：Porsche提供）

應景蒙特雷車展，展出的車型有著十足個性化的設計。車身以白色為主色調，點綴蟒蛇綠（Python Green）的車色，這個配色靈感源自於1972年第一輛911 RS車型的白綠色搭配，並進行了全新的演繹。

車身及側面進氣口使用非金屬白色的烤漆，搭配車側和尾部的蟒蛇綠色車型名稱字樣、以及帶有白色細條紋的蟒蛇綠色鍛造鋁合金輪圈。Exclusive Design尾燈透過消除後尾燈和第三煞車燈的紅色澤來強調白底綠的整體配色。最後，大型尾翼左右兩端的側板施以白色烤漆，並印上蟒蛇綠的RS徽飾。

保時捷911 GT3 RS Tribute Carrera RS Package車身及側面進氣口使用非金屬白色的烤漆，搭配車側和尾部的蟒蛇綠色車型名稱字樣、以及帶有白色細條紋的蟒蛇綠色鍛造鋁合金輪圈。 （圖：Porsche提供）

「保時捷Exclusive Manufaktur提供高度客製化給每一位客戶，讓車輛既是他們自己的品味與個性，也是保時捷精神的展現，」Exclusive Manufaktur Options總監Karl-Heinz Volz說。「客製化是保時捷的傳統，可以追溯到我們的第一款量產車型356，當時一位客戶要求在他們的汽車 後窗上加裝雨刷。今天，我們的Exclusive Manufaktur已能完成令人讚嘆的客製化程度，提供種類繁多的客製化選項，從小細節的變更，到成為真正獨一無二的創作皆有可能。」

頭燈也採用白色細條紋裝飾，這是其他量產車款無法選配的。為了跟外觀完美相襯，白綠配色沿用至內裝，使用與外裝相同的縫線配色及白色的飾板。（圖：Porsche提供）

「我從小就是一個汽車愛好者，我的房間牆上貼滿了我特別喜歡的車型。其中影響力最深遠的就是911 Carrera RS 2.7。從我小小年紀，這部車便抓住了我的想象力，即使到了今天，想起這部車依然能讓我露出了笑容，」GT生產線總監Andreas Preuninger說。「這就是996 GT3 RS的造型靈感來源，也是我在保時捷最早參與到的專案之一。

當時，那部車給人的感覺完全是極端的，所以讓今天這部車的用色向前一代致敬是有道理的。今天，用我們最顛峰、實力最堅強的911 GT3 RS向第一款911 RS車型致敬，這對我來說是一個非常感動的時刻。」

「我從小就是一個汽車愛好者，我的房間牆上貼滿了我特別喜歡的車型。其中影響力最深遠的就是911 Carrera RS 2.7。從我小小年紀，這部車便抓住了我的想象力，即使到了今天，想起這部車依然能讓我露出了笑容，」GT生產線總監Andreas Preuninger說。（圖：Porsche提供）

關於2023年911 GT3 RS

2023保時捷911 GT3 RS是迄今為止最極致並可合法上路的911車型。4.0升自然進氣水平對臥六缸引擎最大可產生518hp（北美市場數據）的馬力，轉速可達9000 rpm；動力通過七速PDK雙離合器自動變速箱傳送到後輪。

車子整體架構廣泛運用源自賽車 運動的空力工程原理，在時速200km/h時產生超過408kg的下壓力，在285km/h時產生860kg的下壓力。這也是第一輛運用主動空力工程的911 GT3 RS車型，這個功能可提供令人難以置信的下壓力水準，透過創造一個空氣煞車來幫助減速，並提供可變尾翼功能（DRS），在特定條件下可以根據駕駛者的控制減少阻力。

關於1972/1973 911 Carrera RS 2.7

50年前，全世界都知道911 Carrera RS 2.7是德國 最快的跑車。在一開始這部車是特殊認證的產品，具有許多技術創新，是第一代911最強大的版本。由Hans Mezger和Valentin Schäffer開發的氣冷式水平對臥六缸引擎在6300rpm時可產生210PS的最大馬力，在5100 rpm時可產生255Nm的最大扭力。

更強大的引擎只是成功故事的一部分。與新的911 GT3 RS一樣，風洞測試和空力工程科學為911引入了前所未有的新技術。鴨尾現在除了是一種風格象徵，亦為功能性構造，在高速行駛時可大幅提升穩定性。它不僅解鎖更快的駕駛能力，且不會產生額外的阻力，事實上，它還能幫助降低風阻係數。