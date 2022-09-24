Porsche推出專屬車頂帳 就算是開911也能睡在車頂上

Porsche專屬車頂帳可使用於911、Macan、Cayenne、Panamera與Taycan。 (取材自Porsche)

若你是熱愛戶外活動同時亦是Porsche 911的車主，原廠的Porsche Tequipment最近推出了一項專屬配備：可使用於911、Macan、Cayenne、Panamera與Taycan上的「車頂帳」！此車頂帳在未展開時的折疊狀態為長146cm、寬140cm、高33cm，若是打開使用後，內部空間可達到210 x 130cm，並具備1天窗、2側窗的設計，而其整體重量為56公斤，最重能乘載140公斤。

Porsche推出要價15萬元專屬車頂帳。 (取材自Porsche)

此外，這組專屬車頂帳在出入口處裝設了防水拉鍊和獨立的防雨罩，以及可以讓你在晚上一夜好眠不受蚊子騷擾的蚊帳 (昆蟲防護裝置)，此外，車頂帳內部還有高密度泡棉床墊提升舒適度，與遮光廉來降低光線進入帳篷內部。消費者可選擇黑色/淺灰色或黑色/深灰色兩種Two-Tone配置的車頂帳，而不論是何種顏色，該車頂帳外部都會有相當顯眼的「PORSCHE」品牌名彰顯。另外，一些相關的露營精品裝備亦將陸續推出，這包括了內帳、加熱毯子、鞋子/包包整理收納盒等。

儘管這組車頂帳適用於Porsche 911，但GT、Cabriolet與Targa車型無法使用；另外，在安裝車頂帳後，車輛的極速都會被限制在130km/h以策安全。這組車頂帳預計在11月起開始交付，不過其售價可不便宜，消費者得付出4,980歐元才能享有 (約4826萬美元)。