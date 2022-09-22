680匹油電動力 Mercedes-AMG C63 S E Performance發表

Mercedes-AMG C63 S E Performance。（取材自Mercedes）

Mercedes-AMG於9月21日正式發表了W206世代C-Class的旗艦性能車款C63 S E Performance Sedan與Estate。捨棄了V8動力，改以2.0升四缸渦輪增壓搭上後軸電動馬達的插電式混合系統，能爆發出比過往V8引擎更多的680hp動力，勢在宣告天下AMG 63的招牌四缸油電也能扛得起來。

C63 S E Performance這次同步推出Sedan與Estate車型。（取材自Mercedes）

眾所皆知的，Mercedes-Benz在這一代W206發表時便宣布全車系都只採用四缸引擎，就算是AMG車系也是一樣，因此C43也從V6轉為四缸引擎，而C63更是連降兩級，汽缸數直接砍半，也跟著使用了2.0升四缸動力。

這一代AMG C63討論度最高的就是捨棄V8改用四缸油電配置。（取材自Mercedes）

但既然要扛起AMG 63的大旗，只單單靠這一顆號稱「最強四缸」的M139引擎搭配電子渦輪或許真的勢單力薄了些，「但車迷想要的AMG都知道」，除了單單引擎在前軸輸出的476hp/6,750rpm、55.6kg-m/5,250-5,500rpm動力搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9G變速箱和AMG Performance 4MATIC+高性能四驅系統之外。

這一代AMG C63討論度最高的就是捨棄V8改用四缸油電配置。（取材自Mercedes）

更於後軸直接放上與GT 63相同的E Performance系統，有著6.1 kWh容量的高性能電池與一顆能輸出204hp馬力32.6kg-m扭力的電動馬達，並配有一個電子控制的限滑差速器和一個兩段變速系統。讓C63 S E Performance的綜效輸出來到了驚人的680hp馬力與104kg-m的扭力。

前軸使用2.0升M139引擎可輸出476hp/55.6kg-m的動力。（取材自Mercedes）

雖然也因為這套系統讓車重飆升至2,111kg(Estate車型為2,145kg)，但其0-100km/h的加速還是能於3.4秒完成，極速可達250km/h(可選配解鎖至280km/h)。另外，還有一件不是那麼重要的事，就是這顆6.1 kWh的電池可允許C63 S E Performance使用純電行駛13km，因為AMG把重點都放在提升性能而不是純電行駛上。

Mercedes-AMG C63 S E Performance能使用純電行駛13km。（取材自Mercedes）

此外，後軸轉向系統也首次在C63車型上亮相，最大轉向角可來到2.5度。帶有主動阻尼系統的AMG RIDE CONTROL懸吊搭配上全新的AMG Dynamics動態控制系統(內有Drift Mode甩尾模式)，加上八種 AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式Electric、Comfort、Battery Hold、Sport、Sport+、RACE、Slippery和Individual，不同模式也會限制電動馬達動力的輸出比例，能夠給予這台巨獸更好的操控特質及更多的駕駛樂趣。

後軸轉向系統也首次在C63車型上亮相，最大轉向角可來到2.5度。（取材自Mercedes）

也因為使用了E Performance插電式混合動力系統，C63 S同樣也獲得動能回充的設定，駕駛可以透過方向盤右側按鈕選擇四種不同回充力道(Slippery模式不可用)，也能和電動車 一樣，在道路上使用單踏板行駛。

C63 S也有動能回充的設定，lv0~Lv3共四個等級。（取材自Mercedes）

其他新功能還包括特殊的聲浪，在沒有V8引擎後AMG也特別為C63 S調校出E Performance專屬排氣聲浪，並透過車內音響傳遞給駕駛。若是在純電狀態行駛，在時速20km/h以下車頭喇叭會發出低頻聲響警告，避免用路人沒注意到車輛發生危險。

在純電狀態行駛，在時速20km/h以下車頭喇叭會發出低頻聲響警告。（取材自Mercedes）

在外觀風格上，乍看之下好像與一般的C300、C43沒有差別，但其實C63鈑件的肌肉 線條更為明顯，且為了增加冷卻效能，車頭加長50mm，讓整體車身長度增加了83mm。前葉子板爆龜的輪拱設定也使得車寬增加了76mm，軸距部分更是增長10mm，這樣的佈局使新C 63 S具有強大和肌肉感的外觀。

為了增強冷卻效能C63 S車頭加長50mm，讓整體車身長度增加了83mm，車寬也增加了76mm。（取材自Mercedes）

其餘部分，C 63 S獨有的一項新的設計是位於引擎蓋中心的細長出風口。C 63 S 標配19吋AMG鋁圈，也可升級至20的規格，其中包括一個新的鍛造鋁圈。

ercedes-AMG C63 S E Performance。（取材自Mercedes）

至於車艙內部，是熟悉的MBUX 多媒體系統，12.3吋數位儀表搭配11.9吋高解析度中控螢幕、雙輻設計的AMG Performance方向盤以及新一代AMG Performance跑車座椅。

W206世代C-Class熟悉的MBUX多媒體虛擬座艙。（取材自Mercedes）

新一代AMG Performance跑車座椅。（取材自Mercedes）

在主要競爭對手BMW剛推出M3 Touring的情況下，Mercedes-AMG這會一次就推出了C63 S E Performance Sedan轎車與Estate旅行車雙車型，雖然原廠還未公布售價，但相信應該會與BMW M3有著相當接近的價格。

Mercedes-AMG C63 S E Performance。（取材自Mercedes）