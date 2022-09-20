法拉利Purosangue問世 超級休旅銷售可望持續增長

Ferrari Purosangue採前中置引擎、變速箱置於車身後段的方式。（取材自Ferrari）

在奢華品牌及超跑 品牌都推出休旅 作品之後，本來宣稱不會投入休旅產品開發的法拉利，最終還是推出了超跑休旅Purosangue，即便原廠始終不稱呼其為休旅車，但依然是今年最受期待的車款之一。除了整體外型及動力相當引人關注外，外界更好奇這台超級休旅加入後，會如何帶動法拉利進入高端豪華車市場的SUV 熱潮。

眾所皆知現在休旅車是全球汽車市場的銷售主力，就連頂級奢華品牌也是如此，在這個超豪華休旅市場之中，去年就新增超過14,200名客戶，這些人購買了Bentley Bentayga、Lamborghini Urus、Aston Martin DBX或是Rolls-Royce Cullinan等車款，與2020年相比，總銷量增長了40%，預計到2022年將進一步增長。這四款定價和定位不同的車型均實現了兩位數的增長，其中Aston Martin DBX增長了400% 以上。

Ferrari Purosangue才剛發表就讓原廠考慮停止接單了。（取材自Ferrari）

這些超級SUV主要在美國和加拿大銷售，2021年佔全球銷量的31%。需求增長了46%，達到4,400多輛。該細分市場的第二大市場是中國，銷量超過3,700輛，增長23%。歐洲以3,622輛排在第三位，與2020年相比增長33%。在這些市場中，英國以40%的比例位居歐洲第一，其次是德國，佔26%，瑞士佔6.3%，義大利佔5.1%，以及法國占3.0%。

根據法拉利提供的訊息和官方照片，Purosangue似乎是具有巨大潛力的全新作品。首先，雖然是休旅車款，但其實大致是仍希望維持過往的跑車定位，而不是完全不同的法拉利。與最接近的競爭對手不同，法拉利決定更多地關注性能而不是多功能性的概念。讓這款SUV的「運動」多於「實用」，尤其是有限的內部空間、四個座位而不是五個座位、傳統的法拉利儀表板和中前置引擎及49%：51%重量分佈。

Ferrari Purosangue是一台四門四座的多功能用車，即便在發表後，原廠仍未將其稱作是一輛休旅。（取材自Ferrari）

而這台超級休旅究竟會為接下來的法拉利品牌帶來什麼樣的改變，超級SUV市場是否會更進一步擴大，確實相當讓人期待。