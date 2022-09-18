我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

Hyundai IONIQ 5純電動力上看600匹 估2023上半年量產

記者黃俐嘉／即時報導
Hyundai IONIQ 5 N性能純電車動力將上看至少600hp。（取材自Hyundai）
Hyundai IONIQ 5 N性能純電車動力將上看至少600hp。（取材自Hyundai）

早已有意要針對旗下N Performance性能子品牌推出純電作品的Hyundai，日前集團的技術顧問Albert Biermann在接受外媒採訪時也透露了一些相關訊息。Hyundai史上第一款純電性能車將會以現行IONIQ 5作為基礎打造，而先前這輛新車也已在歐洲與自家南韓拍到了偽裝測試車，甚至已有多家媒體報導了相關的實車預想圖。

Hyundai IONIQ 5。（取材自Hyundai）
Hyundai IONIQ 5。（取材自Hyundai）

Albert Biermann表示，全新Hyundai IONIQ 5 N動力輸出將會比現行i30 N更為猛烈，且這輛純電性能車最大馬力上看600hp。IONIQ 5 N最終可能會達到580hp、600hp甚至是620hp，但礙於實車尚未發表，Albert Biermann能說的也只有這麼多了。根據最早期流出的資訊顯示，全新Hyundai IONIQ 5 N預計將會與現行Kia EV6 GT共用同一套電動系統，而EV6 GT最大馬力已經來到了575hp，IONIQ 5 N幾乎達到600hp的最大馬力水準，足以稱作整個集團動力最強悍的車款。

Kia EV6 GT。圖為歐規版本。（取材自Kia）
Kia EV6 GT。圖為歐規版本。（取材自Kia）

不過，Albert Biermann也說道，這輛純電性能車肯定夠快但這並非重點，重要的是駕駛IONIQ 5 N時能夠獲得多少的操駕樂趣，原廠還對此為IONIQ 5 N增加了全新N Sound+聲浪系統，這套特別的「音效」功能最初是用於今年釜山車展上亮相的RN22e純電概念車

Hyundai RN22e Concept。（取材自Hyundai）
Hyundai RN22e Concept。（取材自Hyundai）

只是要對行駛時相當安靜的純電車增添點「噪音」，讓原廠內部的開發工程部門費盡苦心，畢竟以往在研發燃油車時都是盡力將噪音降到最低，但在製造純電車時卻必須盡量模仿內燃機車款操駕時的聲浪，Albert Biermann對此透露「這點真的不容易」。

另外，全新Hyundai IONIQ 5 N預計將保留原先的外觀設計，不過因應進化為N Performance的緣故，這輛純電性能車估計會換上專屬的N空力套件、紅色煞車卡鉗、尺碼更大的鋁圈等，以及強化後的底盤與懸吊系統；車內應該也將換上N款方向盤、N款運動化座椅等充滿Hyundai N的熱血元素。目前車輛已進入了最終測試階段，預計將在2023上半年於韓國蔚山廠進行量產作業。

Hyundai 概念車 南韓

上一則

Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布

延伸閱讀

查理三世與王儲威廉意外現身 排隊瞻仰女王人潮歡呼

查理三世與王儲威廉意外現身 排隊瞻仰女王人潮歡呼
Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布

Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布
福斯四門斜背轎跑將成絕響？Arteon傳2024年停產

福斯四門斜背轎跑將成絕響？Arteon傳2024年停產
Kia首款純電大型休旅報到 全新EV9將於2023第一季登場

Kia首款純電大型休旅報到 全新EV9將於2023第一季登場

熱門新聞

全新Kia EV6 GT正式美國市場發表。（取材自Kia）

韓系純電車劍指性能車市場 全新Kia EV6 GT美震撼登場

2022-09-11 02:00
Toyota Crown在7月中才發表，便隨即進入2023北美年度風雲車半決選名單。圖為美規車型。 （取材自Toyota）

Toyota Crown晉級 2023北美年度風雲車半決選名單公布

2022-09-17 02:45
知情人士說，特斯拉暫停在德國設廠生產電池的計畫。(路透)

特斯拉EV電池策略轉向：想拿美稅務抵免 暫停在德設廠

2022-09-14 21:47
對於全球每一位有意購車的消費者而言，燃油車的漲價幅度顯得讓人更難入手。（取材自pexels）

全球燃油車飆漲 美國市場平均零售價7年漲破5000元

2022-09-12 02:15
英國經典汽車品牌Land Rover是英國王室的御用做駕，女王伊麗莎白二世身前最愛的品牌就是Land Rover。 （取材自Jagaur Land Rover）

全英唯一可無照駕駛 英女王熱愛自駕、最愛Land Rover

2022-09-10 02:30
法拉利發表休旅車Purosangue。路透

法拉利發表休旅車Purosangue 要價逾39萬美元

2022-09-14 12:42

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出