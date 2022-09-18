Hyundai IONIQ 5純電動力上看600匹 估2023上半年量產

Hyundai IONIQ 5 N性能純電車動力將上看至少600hp。（取材自Hyundai）

早已有意要針對旗下N Performance性能子品牌推出純電作品的Hyundai ，日前集團的技術顧問Albert Biermann在接受外媒採訪時也透露了一些相關訊息。Hyundai史上第一款純電性能車將會以現行IONIQ 5作為基礎打造，而先前這輛新車也已在歐洲與自家南韓 拍到了偽裝測試車，甚至已有多家媒體報導了相關的實車預想圖。

Hyundai IONIQ 5。（取材自Hyundai）

Albert Biermann表示，全新Hyundai IONIQ 5 N動力輸出將會比現行i30 N更為猛烈，且這輛純電性能車最大馬力上看600hp。IONIQ 5 N最終可能會達到580hp、600hp甚至是620hp，但礙於實車尚未發表，Albert Biermann能說的也只有這麼多了。根據最早期流出的資訊顯示，全新Hyundai IONIQ 5 N預計將會與現行Kia EV6 GT共用同一套電動系統，而EV6 GT最大馬力已經來到了575hp，IONIQ 5 N幾乎達到600hp的最大馬力水準，足以稱作整個集團動力最強悍的車款。

Kia EV6 GT。圖為歐規版本。（取材自Kia）

不過，Albert Biermann也說道，這輛純電性能車肯定夠快但這並非重點，重要的是駕駛IONIQ 5 N時能夠獲得多少的操駕樂趣，原廠還對此為IONIQ 5 N增加了全新N Sound+聲浪系統，這套特別的「音效」功能最初是用於今年釜山車展上亮相的RN22e純電概念車 。

Hyundai RN22e Concept。（取材自Hyundai）

只是要對行駛時相當安靜的純電車增添點「噪音」，讓原廠內部的開發工程部門費盡苦心，畢竟以往在研發燃油車時都是盡力將噪音降到最低，但在製造純電車時卻必須盡量模仿內燃機車款操駕時的聲浪，Albert Biermann對此透露「這點真的不容易」。

另外，全新Hyundai IONIQ 5 N預計將保留原先的外觀設計，不過因應進化為N Performance的緣故，這輛純電性能車估計會換上專屬的N空力套件、紅色煞車卡鉗、尺碼更大的鋁圈等，以及強化後的底盤與懸吊系統；車內應該也將換上N款方向盤、N款運動化座椅等充滿Hyundai N的熱血元素。目前車輛已進入了最終測試階段，預計將在2023上半年於韓國蔚山廠進行量產作業。