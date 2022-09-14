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法拉利發表休旅車Purosangue 要價逾39萬美元

編譯陳律安／綜合外電
法拉利發表休旅車Purosangue。路透
法拉利發表休旅車Purosangue。路透

跑車品牌法拉利發表車迷引頸期盼的跨界休旅車Purosangue，為成立75年以來最具實用性的車型，象徵法拉利已走進新時代。

彭博資訊報導，預定明年上市的Purosangue要價高達39萬歐元（約39萬195美元），為四門四座車型，後車廂容量達473公升，目前已接獲超過2,000張訂單。法拉利為了不辜負旗下車款「賽道機器」的美名，歷經四年才研發出Purosangue，意味著法拉利不再只生產低趴的跑車，也打破法拉利不會製造實用車款的質疑。

這也代表法拉利終於接受現實，加入生產休旅車的行列，對法拉利本格派人士而言，操控靈活度不如跑車的休旅車有如禁忌。然而，無論是藍寶堅尼要價22.5萬歐元的休旅車Urus，及20.68萬歐元的賓利Bentayga，市場的接受度都很高。Purosangue的零百加速僅需3.3秒，比Urus和Bentayga還快。

儘管法拉利的296 GTB和SF90 Stradale等跑車為插電式油電車，但在Purosangue上僅提供內燃機的動力選項。這款車配備前中置V12自然進氣引擎，可爆發715匹馬力。

法拉利行銷和商務長加列拉說：「我們對Purosangue的動力系統討論許久，最終決定純燃油引擎，原因是我們不想妥協，而我們也理解這是最忠誠客戶想要的選項。」

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