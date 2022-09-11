韓系純電車劍指性能車市場 全新Kia EV6 GT美震撼登場

全新Kia EV6 GT正式美國市場發表。（取材自Kia）

Hyundai -Kia集團自從去年陸續發表了建構於E-GMP全球電動車 模組化底盤平台之上的IONIQ 5與EV6後，便在平價純電車市場掀起了不小的話題，相關的銷量表現也十分出色，讓這家韓系汽車 商對於自家純電車事業更具信心。而在Kia EV6問世初期，除了標準版車型與GT-Line運動化版本外，事實上還有一款動力更強大的版本並未跟著上市。

全新Kia EV6 GT正式美國市場發表。（取材自Kia）

這輛被稱作史上最強起亞的Kia EV6 GT，歐規版本已於今年4月揭曉 (預計今年底前上市)，而美規車型則是直到了上月中旬的Monterey Car Week才正式展出實車。作為開拓Kia Plan S電動車計畫先驅的EV6，並未如同集團的Hyundai針對性能車推出全新車系 (N Performance將轉型為電動性能子品牌)，Kia仍舊承襲在燃油車上的車型配置，從EV6的誕生便可略知一二，如一般版本車型、GT-Line至動力最強悍的GT車系。

Kia EV6 GT是品牌目前動力最強悍的車款。（取材自Kia）

相較於另外兩種版本，Kia EV6 GT在前、後馬達皆配置了電動馬達，進而組成了e-AWD四驅系統，前馬達可輸出約214hp (160kW)，後馬達動力則約為362hp (270kW)，以至於讓車輛最大馬力達到了576hp (430kW)，峰值扭力更來到了75.5kgm！強悍的性能輸出，就連品牌燃油車性能代表、最大馬力368hp的Kia Stinger GT也只能甘拜下風，EV6 GT毫無疑問是Kia目前動力最為出色的車款。

Kia EV6 GT最大馬力可達到576hp/75.5kgm。（取材自Kia）

有印象的人應該會記得Kia EV6發表當時，原廠還釋出一支讓外界讚嘆不已的Drag Race直線加速影片。EV6 GT在影片中挑戰了Lamborghini Urus、Ferrari California、Porsche 911 Targa 4、Mercedes-AMG GT、McLaren 570S等高性能跑車，而Kia EV6 GT最終僅以小幅差距輸給了McLaren 520S，但EV6 GT的加速表現已深植人心。原廠甚至更直接在此次美規車型發表的新聞稿中，指出這輛性能純電車的加速實力已經超越了Ferrari Roma與Lamborghini Huracan Evo Spyder RWD。

為了應付更強悍的性能輸出，Kia EV6 GT換上了電控阻尼器的專用運動化懸吊系統，以及獨特的前懸性能組件，動態阻尼控制提供了駕馭的平衡感，在乘坐舒適度亦有所提升，且原廠還為EV6 GT新增了e-LSD電子限滑差速器，在過彎時能為車輛增添更多的穩定性。由於是輛純電車，在有著大馬力輸出的情況下，制動系統也顯得十分重要，Kia為此將EV6配置了前380mm、後360mm的煞車碟盤，足下則踩著搭配21吋鋁圈的Goodyear Eagle F1車胎。

美規Kia EV6 GT。（取材自Kia）

Kia EV6 GT除了既有的Eco、Normal、Sport、Snow等駕駛模式可選擇外，還多了GT Drive Mode、My Drive Mode與Drift Mode。其中，只要按下方向盤右下方的GT鍵後，EV6 GT的馬達、制動、轉向、懸吊、e-LSD、ESC系統便會自動調整到性能最優化的動態設置。

（取材自Kia）

My Drive Mode顧名思義為駕駛可根據自身喜好調整車輛動態表現，至於Drift Mode飄移模式，則是系統會自動將全部的動力分配到後輪。另外，Kia EV6 GT的Active Sound Design還新增了兩種全新專屬「聲浪」可選。

Kia EV6 GT內裝。圖為歐規版本。（取材自Kia）

這輛性能純電車身上配置77.4kWh容量的鋰電池組，雖然美規EPA數據尚未公布，但根據歐洲WLTP標準測試後，Kia EV6 GT最大續航距離將可達到424公里。由於車輛支援400V/800V的高壓電多重充電系統，因此當EV6 GT使用輸出功率350kW的DC快速充電系統時，電量將可在18分鐘左右充至80%。

Kia EV6 GT使用輸出功率350kW的DC快速充電系統時，電量將可在18分鐘左右充至80%。（取材自Kia）

美規Kia EV6 GT預計將於今年第四季正式在北美市場販售，詳細售價資訊則須待原廠另行公布，而購買EV6 GT的車主們，還能獲得Electrify America充電站的1,000kWh免費充電度數，並可在三年內自由使用。