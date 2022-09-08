微型電動車Citroën My Ami Tonic超可愛 14歲就能開

Citroën My Ami Tonic。 （圖：Citroën提供）

在今年6月，法國車廠Citroën推出了一款基於旗下微型電動車 Ami的限量版My Ami Buggy，原本僅限量50台的試試水溫的Citroën，沒料到這輛可愛小車的魅力如此迷人，居然只花了17分28秒就全數銷售完畢。

Citroën My Ami Buggy。 （圖：Citroën提供）

因此，Citroën在得到My Ami Buggy的商業啟發後，再推出了一款名為 My Ami Tonic的特別版本。這次不僅沒有限量，My Ami Tonic還定位於該車系的頂級產品，相較Ami於其他版本，My Ami Tonic許多配件添加了色彩繽紛的裝飾元素而且也不像My Ami Buggy一樣走精簡風格，Citroën為My Ami Tonic打造更具都會時尚的外觀設計。

Citroën My Ami Tonic。 （圖：Citroën提供）

Citroën設計師為My Ami Tonic的外觀彩貼使用上卡其色和檸檬黃色的組合。但其基本的架構，如深色的大燈框、輪拱上的塑料防刮材質、前後下護板和側裙則都與My Ami Buggy共用，但My Ami Tonic的外觀則不像My Ami Buggy那麼戶外風格，因為它至少有一扇完整的車門。

Citroën My Ami Tonic。 （圖：Citroën提供）

My Ami Tonic內裝雖然精簡，但仍標配例如手機 夾、三個儲物箱、門網、中央分隔網、袋掛鉤、地墊和手機USB孔。車窗採摺疊窗設計，門把則是用黃色拉帶替代，且這輛車並不具備空調系統。

不僅是使用摺疊窗，連門把手都是用黃色拉帶取代。 （圖：Citroën提供）

即便內裝簡約，但基本的手機夾和USB充電孔還是有配備。 （圖：Citroën提供）

此外車身上也有幾個設計師的小彩蛋，車門外有三個白色箭頭的圖案，是要標示如何移動把手來開門。車窗上的GPS 座標貼紙代表了Stellantis 集團技術中心ADN的位置。駕駛座車門上的+正極，與副駕車門上的-負極圖示，象徵這是一輛電動車。

至於動力技術上則沒有更動，My Ami Tonic配置5.5 kWh鋰電池，可提供70公里的續航里程，電動馬達可提供8 hp馬力到前輪。

Citroën My Ami Tonic。 （圖：Citroën提供）

Citroën My Ami Tonic內裝十分的單純。 （圖：Citroën提供）

Citroën平面設計主管 Mathieu Wandon將My Ami Tonic描述為「適合14至77歲成年人的玩具」。

Citroën My Ami Tonic 將在法國、義大利 、葡萄牙、比利時、英國、希臘、摩洛哥和土耳其等特定市場上市。

Citroën My Ami Tonic。 （圖：Citroën提供）

在法國，起價為 8,990歐元（約8928美元）。Citroën還提供長期租賃選擇，押金3757歐元，每月支付34.99歐元，為期48個月。