微型電動車Citroën My Ami Tonic超可愛 14歲就能開
在今年6月，法國車廠Citroën推出了一款基於旗下微型電動車Ami的限量版My Ami Buggy，原本僅限量50台的試試水溫的Citroën，沒料到這輛可愛小車的魅力如此迷人，居然只花了17分28秒就全數銷售完畢。
因此，Citroën在得到My Ami Buggy的商業啟發後，再推出了一款名為 My Ami Tonic的特別版本。這次不僅沒有限量，My Ami Tonic還定位於該車系的頂級產品，相較Ami於其他版本，My Ami Tonic許多配件添加了色彩繽紛的裝飾元素而且也不像My Ami Buggy一樣走精簡風格，Citroën為My Ami Tonic打造更具都會時尚的外觀設計。
Citroën設計師為My Ami Tonic的外觀彩貼使用上卡其色和檸檬黃色的組合。但其基本的架構，如深色的大燈框、輪拱上的塑料防刮材質、前後下護板和側裙則都與My Ami Buggy共用，但My Ami Tonic的外觀則不像My Ami Buggy那麼戶外風格，因為它至少有一扇完整的車門。
My Ami Tonic內裝雖然精簡，但仍標配例如手機夾、三個儲物箱、門網、中央分隔網、袋掛鉤、地墊和手機USB孔。車窗採摺疊窗設計，門把則是用黃色拉帶替代，且這輛車並不具備空調系統。
此外車身上也有幾個設計師的小彩蛋，車門外有三個白色箭頭的圖案，是要標示如何移動把手來開門。車窗上的GPS 座標貼紙代表了Stellantis 集團技術中心ADN的位置。駕駛座車門上的+正極，與副駕車門上的-負極圖示，象徵這是一輛電動車。
至於動力技術上則沒有更動，My Ami Tonic配置5.5 kWh鋰電池，可提供70公里的續航里程，電動馬達可提供8 hp馬力到前輪。
Citroën平面設計主管 Mathieu Wandon將My Ami Tonic描述為「適合14至77歲成年人的玩具」。
Citroën My Ami Tonic 將在法國、義大利、葡萄牙、比利時、英國、希臘、摩洛哥和土耳其等特定市場上市。
在法國，起價為 8,990歐元（約8928美元）。Citroën還提供長期租賃選擇，押金3757歐元，每月支付34.99歐元，為期48個月。
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