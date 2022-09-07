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V12引擎新車 Ferrari Purosangue預告9月13日發表

記者黃俐嘉／即時報導
Ferrari Purosangue確定將在9月13日正式發表。（圖：Ferrari）
Ferrari Purosangue確定將在9月13日正式發表。（圖：Ferrari）

早在先前便有不少風聲指出，在Porsche、Lamborghini、Aston Martin等跑車品牌紛紛投入SUV世界後，義大利跑車指標Ferrari最終也選擇加入這場戰局，讓法拉利史上第一款休旅的傳言從未間斷過。事實上，Ferrari在2018-2022的品牌計畫中就已出現了車名未確定的「高底盤」車輛，隨著時間流逝後，這款新車的輪廓也日益鮮明。

定名為「Purosangue」的Ferrari新車，儘管外界指出這將是法拉利品牌第一款休旅車，不過原廠並未就此承認，並且傾向於稱呼為「FUV」Ferrari Utility Vehicle法拉利多用途車款，而從出現多次的偽裝測試車來看，Ferrari Purosangue外觀也偏向跨界車的造型。

Ferrari Purosangue偽裝測試車。（取材自Carscoops）
Ferrari Purosangue偽裝測試車。（取材自Carscoops）

全新Ferrari Purosangue預計將會是品牌首款大規模生產的四門車型，在先前已流出的工廠實車無偽裝照來看，Ferrari Purosangue使用了分離式大燈、四出尾管設計、類似296 GTB的四顆尾燈造型，車尾上除了躍馬圖騰的廠徽外，原廠在Purosangue的小鴨尾上也刻上了「FERRARI」的品牌名稱。更引人注目的是，這輛全新法拉利附有亮黑色輪拱，就連車側部分似乎也裝上了大面積的黑色防刮材質。

動力部分，Ferrari Purosangue為了兼顧性能表現與駕馭感受，原廠仍為這輛新車提供了單一V12引擎，在先前的預告影片中也出現了V12自然引擎的結構，而詳細規則資訊似乎得等到正式發表後才會揭曉。但做為參考，目前Ferrari 812 GTS所搭載的6.5升V12引擎，可輸出最大馬力789hp/73.2kgm，零百加速在3秒以內就能達成。

Ferrari Purosangue預告9月13日正式發表。（取材自Ferrar...
Ferrari Purosangue預告9月13日正式發表。（取材自Ferrari Twitter影片）

Ferrari 6日在自家官方Twitter上發布一則短影片，並預告全新Ferrari Purosangue將在9月13日正式發表。而根據先前外媒所述，Ferrari針對Purosangue的銷售計畫將採取定期限量的方式，預計未來每年交車輛將控制在總體的20%左右，並不會像Lamborghini Urus一樣幾乎主宰了整個品牌的年銷量。

休旅 義大利 SUV

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