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限量1800台 美規Volkswagen Golf R 20周年版秋季發售

記者黃俐嘉／即時報導
美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition限量1800台，且還提供專屬的六速手排變速箱可選。（取材自Volkswagen）
美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition限量1800台，且還提供專屬的六速手排變速箱可選。（取材自Volkswagen）

Volkswagen Golf R32自2002年誕生至今正好屆滿20周年，原廠為了紀念這相當有價值的一刻，進而推出了「Golf R 20th Anniversary Edition」的Golf R 20周年紀念版本，而這輛性能鋼砲也正式公布了在美國的販售價格，並且採限量1800台的方式進行販售。

20周年紀念版本仍是以現行MK8 Golf R作為打造基礎，美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition搭載代號EA888 evo4的四缸渦輪引擎，除了搭配七速DSG雙離合器變速箱外，美國市場還可額外選擇專屬的六速手排變速箱，最大馬力可輸出315hp。做為參考，歐規車型最大馬力可達到330hp，較標準版本的Golf R具備更兇猛的馬力。

美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edi...
美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition。（取材自Volkswagen）

美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition外觀上與標準版本最大的不同，即是取消了原本列在標配項目的全景天窗，如此一來還能減輕車重。另外，這輛極具紀念價值的性能鋼砲足下踩著19吋亮黑色Estoril鋁圈，並搭配235/35尺碼的夏季性能胎。每部Golf R也都配有附扭力分配功能的四輪驅動系統與DCC主動式底盤控制系統，確保在任何駕駛情況下都有著優秀的操駕體驗。

此外，20周年紀念版還提供了Lapiz Blue Metallic藍、Deep Black Pearl黑和Pure White白等三種專屬車身塗裝，其中，車色為白或黑的車型，其後視鏡外蓋將改搭Lapiz Blue藍色妝點，若是藍色車身則將後視鏡外蓋烤漆改為亮黑色，藉此更能區分出每一台Golf R 20th Anniversary Edition。

B柱上還有亮黑色「20」的標誌，彰顯Volkswagen Golf R 20周年...
B柱上還有亮黑色「20」的標誌，彰顯Volkswagen Golf R 20周年紀念的特殊性。（取材自Volkswagen）

除了在車身塗裝上做出小巧思外，Golf R 20th Anniversary Edition在車門把手上還另外設有可投射出「20 R」的照地燈，而車頭、車尾處亦有藍色「R」銘牌彰顯身分，就連B柱上也附有亮黑色的「20」標誌，襯托出與標準版Golf R的不同之處。

至於內裝方面也是充滿了藍色R Performance特色，Golf R 20周年紀念版在儀表與車門板上裝上了碳纖維飾板，原廠表示，這還是Volkswagen首次在量產版車型上使用到真正的碳纖維。另外，車內也配有賽車座椅，以及搭配D字形、符合人體工學的運動化多功能方向盤，盤面下緣亦有藍色「R」字樣妝點，就連鑰匙上也都有藍色的「R」。

美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edi...
美規Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition內裝。（取材自Volkswagen）

Volkswagen Golf R 20th Anniversary Edition預計將於今年秋季正式在美國上市，六速手排車型售價為4萬4940美元，而七速DSG雙離合器變速箱車型售價則為4萬5740美元。

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