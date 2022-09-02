ŠKODA Vision 7S Concept 純電七人座概念休旅登場

ŠKODA Vision 7S Concept。（取材自ŠKODA）

近年銷售表現相當亮眼的捷克汽車品牌ŠKODA，儘管這兩年受到新冠肺炎疫情與車用晶片短缺影響而重擊銷量，但ŠKODA仍按部就班的執行品牌電動車 計畫。ŠKODA在歐洲時間8月30日發表了一輛全新純電概念車 ，名為「Vision 7S」的新Concept，被視為原廠未來新的電動車方針與設計理念。

自2017年所推出的「Vision」概念車款中，每款Concept在量產之後，除了捨棄一些現實生活中難以實現的設計或配備外，其餘外型設計幾乎遵循原本概念車的模樣；而甫亮相的ŠKODA Vision 7S Concept，便讓我們預覽了未來品牌的全新設計語彙，以及ŠKODA全新的廠徽造型。

ŠKODA Vision 7S Concept。（取材自ŠKODA）

因應全面電動化的緣故，SKODA對此為Vision 7S帶來名為「Tech-Deck Face」的新車頭造型，代表品牌為電動車開創了全新世代，並且展現ŠKODA新車精簡、清晰的設計模式。

採七人座設定的ŠKODA Vision 7S Concept，雖然馬上就會被聯想到是在預覽未來可能進入純電化、同為七人座休旅 的Kodiaq，不過這輛建構在VAG集團MEB電動車模組化底盤平台之上的全新概念車，其車身尺碼要比現行Kodiaq來得更大台，車長5016mm、車寬1940mm、車高1888mm、軸距3075mm。

其中，最引人注目的為前、後保上各配了七個垂直進氣口，以及T字形結合日行燈的燈組，格柵改以封閉式的深色玻璃取代，而足上22吋鋁圈上的孔洞不大，原廠表示如此一來可降低風阻外，最主要的空氣流通只需藉由前後保上的進氣口，並且幫助其他機械部件與剎車系統的散熱；另外，ŠKODA Vision 7S Concept還配置了體積偏小的數位後視鏡，無B柱的設計也讓車門上的垂直隱藏式車門把手平行相對。

受益於超過三米的軸距，讓ŠKODA Vision 7S Concept的車內空間更為游刃有餘，中控的14.6吋觸控式螢幕還能依照車輛狀態不同，擺設方式也會自動跟著變動，如車輛在行駛中方便駕駛觸手可及的Drive Mode直立式，與車輛在靜止或充電時轉換為Relax Mode的橫式造型。而當車輛處在Relax Mode時，前排、第二排座椅也會跟著傾斜，提供車內乘客最舒適的座椅位置與視野。

ŠKODA Vision 7S Concept在Relax Mode放鬆模式，14.6吋的中控螢幕會轉為橫式。（取材自ŠKODA）

ŠKODA Vision 7S Concept在Drive Mode驅動模式，14.6吋的中控螢幕會轉為直立式。（取材自ŠKODA）

如前述所提，這輛全新七人純電概念車如同品牌的ŠKODA Enyaq iV純電休旅，都是建構在福斯集團的MEB電動車模組化平台，而ŠKODA Vision 7S Concept身上配置了89kWh容量的鋰電池組，根據歐洲WLTP模式檢測下，其最大續航距離可達到600公里，並且最高可支援到200kW輸出功率的DC快速充電系統。不過，原廠並未公開相關的動力數據。

另外，ŠKODA藉由Vision 7S Concept亮相之際，宣布品牌將於2026年推出三款全新的電動車型，而Vision 7S即是未來量產化的代表車之一，ŠKODA也預計品牌到2030年時，於歐洲市場所售出之純電車數量將占總銷量的70%。