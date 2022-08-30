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Kia首款純電大型休旅報到 全新EV9將於2023第一季登場

記者黃俐嘉／即時報導
全新Kia EV9大型純電休旅確認2023年第一季亮相。（取材自Kia）
全新Kia EV9大型純電休旅確認2023年第一季亮相。（取材自Kia）

EV6在全球市場受到熱烈好評後，Kia於26日在自家官方Newsroom與社群媒體上，預告了第二款建構在E-GMP全球電動車模組化底盤平台上的純電休旅Kia EV9即將發表，其目前也已進入了最終的測試階段。雖然原廠初步公開的原型車廠照仍包裹著偽裝衣，但事實上，這輛純電休旅其實已先於去年「劇透」過了。

Kia Concept EV9也有在今年五月的釜山車展亮相。（取材自Kia）
Kia Concept EV9也有在今年五月的釜山車展亮相。（取材自Kia）

Kia曾於去年11月底舉行的洛杉磯車展中，發表名為Concept EV9的純電概念休旅，其為一款三排、七人座休旅的設定，在最新公布的量產版Kia EV9偽裝廠照中，其實已經可以見到全新EV9大致的輪廓。而全新Kia EV9未來在投產後，更將成為品牌史上第一款純電大型休旅。

Kia Concept EV9是一款三排、七人座設定的大型純電休旅，屆時量產後也...
Kia Concept EV9是一款三排、七人座設定的大型純電休旅，屆時量產後也將維持如此配置。（取材自Kia）

為了確保車輛能夠在嚴苛駕駛條件下仍然展現其可靠性，目前Kia EV9仍在現代汽車集團位於南韓京畿道華城市的南陽研發中心（Namyang R&D）進行一連串嚴峻測試，包括車輛涉水測試、坡地與崎嶇路上的四輪驅動測試、高速與低速時的操控測試等，值得注意的是，Kia EV9雖然經過了涉水測試，但原廠並未細說EV9的涉水能力。

全新Kia EV9正在進行最終測試。（取材自Kia）
全新Kia EV9正在進行最終測試。（取材自Kia）

除了在南陽研發中心測試外，Kia亦有將多輛原型車送至紐柏林賽道進行綠色地獄的考驗。儘管原廠並未針對量產版EV9的尺碼多做說明，但做為參考，Concept EV9車長4930mm、車寬2055mm、車高1790mm、軸距3100mm，與現行Kia Telluride相比雖然車長少了70mm，但Concept EV9軸距卻多了200mm的程度。

全新Kia EV9經歷了44個月的開發時間。（取材自Kia）
全新Kia EV9經歷了44個月的開發時間。（取材自Kia）

可惜的是，Kia這回並未透露更多關於EV9的動力資訊，僅在先前表示Kia EV9可於5秒內完成零百加速，車身內所搭載的大容量電池在充滿電後，最遠還能跑大約540公里，若使用輸出功率350kW的DC快充進行充電，更能在6分鐘內為車輛補充100公里的續航里程。此外，實車預計將在明年第一季亮相，Kia EV9更計畫在2023年4月率先於南韓市場販售。

量產版全新Kia EV9預計將於明年4月正式在自家韓國市場發售。（取材自Kia）
量產版全新Kia EV9預計將於明年4月正式在自家韓國市場發售。（取材自Kia）

休旅 南韓 社群媒體

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