Firefly兒童電動汽車推新款 最高時速達到40km/h

英國公司Young Driver Motor Cars推出了一款名為Firefly Sport的兒童電動車。（取材自Young Driver Motor Cars臉書）

2016年，英國 公司Young Driver Motor Cars推出了一款名為Firefly的兒童電動車 。而近期該公司又推出了一款針對4-10歲兒童的電動汽車 後續產品，名為Firefly Sport，主要是希望激發兒童從小對汽車和駕駛的興趣，同時對他們進行道路安全教育，它將成為英國第一款電動汽車，因為它將僅使用英國採購的組件來進行生產，包括電池和電動馬達。

甚至背後的團隊也是英國人，包括負責Firefly Sport生產工程的前Aston Martin的史蒂夫‧羅森，以及開發動力總成的前Jaguar Land Rover和MG工程師伊恩‧波格森。

Firefly Sport看起來像一個按比例縮小的跑車，帶有一個可選的車頂，能夠提供全天候使用。它配備全鋁底盤，搭配獨立的懸掛裝置和齒輪齒條式轉向系統，營造出真正的公路車感覺。車內有一個可定制的數位儀表，顯示速度計、時鐘和里程指示器。

Firefly Sport的動力系統包括雙24伏電動馬達和可回收的12伏電池。最高速度取決於所選擇的變速箱，但小型EV可以達到的最快速度是每小時40公里，而幼童只提供每小時11公里的最高速度。

為安全起見，Firefly Sport配備遠程切斷功能，控制範圍為200米。當它感應到路徑中的障礙物時，它還具有自動切斷功能。Firefly Sport現在可以在英國的45個Young Driver培訓中心進行試駕，試駕15分鐘的費用為 23.66美元。它可以直接購買，價格在英國車展期間公布。