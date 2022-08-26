超美古典概念敞篷跑車 Aston Martin DBR22震撼發表

概念跑車Aston Martin DBR22是品牌特殊訂製部門Q by AAston Martin慶祝成立十周年的最新力作，Q by Aston Martin致力為車主量身打造充滿個人風格的車藝作品。（圖：Aston Martin提供）

英倫超豪華汽車 品牌Aston Martin在2022年「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）首次發布搭載V12引擎的雙座概念跑車DBR22，致敬品牌饒富歷史的敞篷跑車血脈。概念跑車DBR22是品牌特殊訂製部門Q by AAston Martin慶祝成立十周年的最新力作，Q by Aston Martin致力為車主量身打造充滿個人風格的車藝作品，其中包括全球僅有一台的Aston Martin Victor、全球限量24部的Aston Martin Vulcan與限量14台的Vantage V600等，而DBR22 設計概念將在未來為品牌訂製車款奠定重要基礎。

Aston Martin DBR22雙座敞篷跑車的全新演繹

集精密繁複的車身製造工藝、先進材料與尖端技術於一身，將車藝設計、澎湃性能與純正跑車體驗完美結合，無疑是品牌109年造車歷史中最稀有的車型之一。DBR22承襲品牌標誌性跑車傳統，擁有經典車身比例和肌肉感十足的完美曲線，Aston Martin自誕生之日起便致力於打造世界頂級的雙座敞篷跑車，如DBR1與DB3S，DBR22更以嶄新的思維為頂級雙座敞篷跑車產品帶來全新演繹。

Aston Martin DBR22承襲品牌標誌性跑車傳統，擁有經典車身比例和肌肉感十足的完美曲線。（圖：Aston Martin提供）

DB3S是Aston Martin賽車 史上重要里程碑，品牌設計師Frank Feeley於1953年設計出DB3S鋁合金車身，憑藉優雅曲線與出色空氣力學驚豔四座，一舉確立品牌在利曼賽事中的領先地位，並成功取得輝煌成績。Aston Martin DBR1延續了Frank Feeley的設計語彙，成為最具影響力的品牌車型之一，除了贏得許多頂級賽事的桂冠，其中最廣為人知的必屬1959年的利曼耐力賽，車手Carroll Shelby與Roy Salvadori帶領車隊取得最終勝利，並在同年贏得了世界跑車錦標賽的最高殊榮。

此次，Aston Martin設計團隊為DBR22概念跑車帶來了全新車身，最大限度減少車身面板的數量，打造更具雕塑感和肌肉線條的一體成型外觀；全新進氣格柵尤其引人注目，以獨特碳纖維材質加以呈現，此設計靈感源於DBR1和DB3S兩個傳奇車型，在經典與創新中取得令人耳目一新的完美平衡。

Aston Martin設計團隊為DBR22概念跑車帶來了全新車身，最大限度減少車身面板的數量，打造更具雕塑感和肌肉線條的一體成型外觀。（圖：Aston Martin提供）

V12引擎傲人動力

引擎蓋上有一個引人注目的馬蹄形進氣口，凹形設計有助於將氣流引向引擎蓋下方的5.2升V12雙渦輪增壓引擎。修長流暢的引擎蓋曲線，越過導流板與後視鏡，將欣賞者的視線完美導向車輛視覺核心—駕駛艙。DBR22採用21吋14幅合金輪圈，以及源自賽車運動的Centre Lock設計，並提供極為豐富的顏色選擇。

在車身選色方面，亦提供Q by Aston Martin專屬客製服務，帶來無限可能性。DBR22駕駛艙也是經典元素和現代理念的完美體現，大量使用頂級皮革與碳纖維材質，以全新儀表板與娛樂顯示器為視覺中心，打造出簡約俐落的車室空間，目光所及之處，頂級皮革包覆著儀錶盤和碳纖維高性能座椅，並延伸到車門頂部，打造令人流連忘返的高質感車室空間。

Aston Martin DBR22駕駛艙也是經典元素和現代理念的完美體現，大量使用頂級皮革與碳纖維材質，以全新儀表板與娛樂顯示器為視覺中心，打造出簡約俐落的車室空間。（圖：Aston Martin提供）

座椅後方稍稍隆起的雙艙設計，可使駕駛者和乘客頭部後方的氣流更加平順，DBR22概念跑車採用極具辨識度的車型專屬水平尾燈設計，貫穿式燈條下方配有一個打孔面板，以利高溫氣流從尾部排出，再加上一體成形的下擾流與大直徑排氣尾管，使DBR22擁有卓越亮眼的路面表現，體現最純粹的頂級駕馭體驗。

廣受好評的Q by Aston Martin服務為所有車主提供極為豐富的配色選項，打造獨一無二的專屬車型。從車漆顏色、製作工藝、客製化圖案、染色碳纖維到外觀內裝的材料選用等，每一部車藝作品都致力於突破設計和需求的極限，為客戶量身打造。

極具辨識度的車型專屬水平尾燈設計，貫穿式燈條下方配有一個打孔面板，以利高溫氣流從尾部排出。（圖：Aston Martin提供）

憑藉5.2升V12雙渦輪引擎系統的強悍動力，Aston Martin DBR22 優越磅礡的性能與超凡脫俗的外觀相得益彰，715ps和753Nm的峰值輸出讓駕駛者在加速時動力充沛，0-60英里（0-96公里）加速僅需3.4秒，最高速度為198英里/小時（319公里/小時）。駕駛者與這台強大的12缸引擎系統令人難忘的轟鳴之間只有一腳油門的距離，而DBR22的使命之一便是為車主帶來無與倫比的感官刺激。

Aston Martin DBR22不僅擁有澎湃的動力，精心調校的底盤還能提供極高的精確性、敏捷性和操駕反饋，可與駕駛者建立真正的連結；引擎系統與撥片式8速自排變速箱採用的獨特調校，賦予DBR22獨一無二的駕馭性格，固定式轉向柱設計帶來了更大的精確性和更細緻的轉向反饋，有利於駕駛者精確地感知車身抓地力。

Aston Martin DBR22的715ps和753Nm峰值輸出讓駕駛者在加速時動力充沛，0-60英里（0-96公里）加速僅需3.4秒，最高速度為198英里/小時（319公里/小時）。（圖：Aston Martin提供）

DBR22的底盤結構同樣經過精密調校，獨特的前後支撐板設計進一步提高了扭轉剛性，避震器進一步提升操控精準度與車身柔韌性，完美融合敏捷性能與細膩操駕體感，無論在公路或賽道上都能游刃有餘，為Aston Martin DBR22車主提供極致的駕駛樂趣。DBR22亦首次採用3D列印 的後副車架，由多個鋁製3D列印部件組合而成，透過嶄新技術，可在不犧牲車身剛度的前提下大幅減輕車體重量，必要時還可利用此技術為限量車型製作特殊部件。

Aston Martin首席技術長Roberto Fedel表示：「技術能力在Aston Martin DBR22的打造過程中至關重要，大量使用碳纖維並採用3D列印技術製造結構部件，展示了品牌集全球頂級設計、靈活智能工程與精湛造車工藝於一身的完美作品。對於一款彰顯極致個性化訂製的車型來說，卓越工程開發技術意味著此車款真正擁有與驚艷外觀相匹配的動力傳動系統，令人欲罷不能。」

Aston Martin DBR22亦首次採用3D列印的後副車架，由多個鋁製3D列印部件組合而成，透過嶄新技術，可在不犧牲車身剛度的前提下大幅減輕車體重量，必要時還可利用此技術為限量車型製作特殊部件。（圖：Aston Martin提供）

Aston Martin首席創意總監Marek Reichman補充道：「我們的設計系統就像是一部『終極推進器』，不斷拓展汽車設計理念的可能性，將理想與現實完美結合。以汽車設計而言，我們不斷探索車身比例與美學形式的更多可能，通過設計理念與先進工藝、材料科技相互結合，成功實現賽車血統的現代進程。Aston Martin DBR22是一款令人血脈賁張的純正跑車，集極致速度、敏捷性能與賽車精神於一身，為品牌未來標誌性產品奠定重要基礎。」