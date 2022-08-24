Bentley Mulliner Batur末代W12引擎GT跑車 全球僅18台

Bentley Mulliner Batur有著740匹馬力的品牌最強車款。（圖：Bentley提供）

全球車廠都在積極的準備電動化轉型，就連頂級豪車品牌賓利（Bentley）也不例外。不過在這個內燃機逐漸逝去的年代，Bentley還是為我們打造出一輛品牌有史以來動力最強大的車款，採用經典的W12引擎，搭配上頗具電動車 形式的車身設計，提前以燃油車的本質讓世界預見電動化Bentley未來的樣貌。

Bentley Mulliner Batur。（圖：Bentley提供）

這輛車被Bentley命名為Mulliner Batur，是一款大型豪華GT跑車，搭載了Bentley熟悉的6.0升W12雙渦輪增壓引擎，雖然是舊引擎，但經過了原廠工程師們為它換上了新的進氣、升級的渦輪增壓器、強大的中冷器、鈦合金排氣管和大量重新校準後，此具引擎可爆發出740ps馬力，扭力是驚人的102kg-m（1000Nm），這比Continental GT Speed至少高出80ps匹馬力，搭配八速雙離合器變速箱0-100km/h可於3.5秒達成，極速上看335km/h。

Bentley Mulliner Batur。（圖：Bentley提供）

不僅如此Mulliner Batur還配備了四輪轉向、扭矩矢量控制、電子限滑差速器eLSD、主動式氣壓懸吊以及可在短短0.3秒內提供高達959 lb-ft（1300 Nm）防側傾扭矩的電子主動防側傾控制系統。煞車方面使用了前10後4活塞卡鉗，前440mm後410mm的碳陶碟盤煞車系統，搭配22吋的金屬切削鋁圈。

前10後4活塞卡鉗的碳陶碟盤煞車系統，搭配22吋的金屬切削鋁圈。（圖：Bentley提供）

除了是歷史上最強大的Bentley之外，Mulliner Batur還富有相當前衛的設計，其設計理念和元素，將會深深地影響品牌往後推出電動車的造型設計方向。Mulliner Batur有著經典的Bentley水箱罩，LED大燈組改採較簡約淚眼造型，加上前衛的車身和明顯的肩線，同時設計師還將車輛的視覺重心向後移動，以獲得更具運動感和肌肉 感的鈑件折線。

Bentley Mulliner Batur。（圖：Bentley提供）

豐厚的車尾線條向下延伸有著跳脫Bentley傳統的細長型LED尾燈，加上以後擴散器造型的後保桿包裹的巨大的雙出矩形排氣管、都能顯現出尊爵不凡的氣勢。當然，前分流器、側裙和後擴散器，都是用碳纖維或天然纖維複合材料所製成。

Bentley Mulliner Batur。（圖：Bentley提供）

此外，不管在外觀還是內裝，Bentley採用與買家「共同設計」的客製化概念，在車漆部分就有傳統的Mulliner顏色可選或是完全客製的選項，買家還可以選擇淺色、深色、緞面、光澤或鈦色的車身飾條。內裝的客製範圍就更為廣泛，買家可以訂購從天然纖維複合材料到傳統的木質飾板的所有材質，打造獨一無二的客製化車款。值得一提的是，Mulliner Batur車內的中控飾板上有著象徵W12引擎的聲浪的聲波圖案，排檔桿下方的引擎啟動鈕、方向盤上的線條，都可以選擇3D列印 的18K金作為裝飾。

Mulliner Batur的內裝完全可以客製化，中控台飾板上的聲波圖案象徵W12引擎的聲浪。（圖：Bentley提供）

買家可以訂購從天然纖維複合材料到傳統的木質飾板的所有材質。（圖：Bentley提供）

排檔桿下方的引擎啟動鈕、方向盤上的線條，都可以選擇3D列印的18K金作為裝飾。（圖：Bentley提供）

Bentley Mulliner Batur官方公布的售價為165萬英鎊（約198萬美元），全球限量18台，在買家打造出他們理想的客製車輛後，Mulliner部門將在幾個月的時間內手工製作，如果一切順利進行的話，首批車將在2023年中交車。