超過1200匹的「藍寶石」 全新Lucid Air Sapphire發表

三馬達「藍寶石」全新Lucid Air Sapphire正式發表。（取材自Lucid Motors）

約莫在幾天前，美國電動車 新創車廠Lucid Motors已於官方社群媒體 上預告有輛神祕新車即將發行，外界也推測就是劍指Tesla Model S Plaid而來的三馬達車型；果不其然，Lucid Motors很快地便於19日在Newsroom上發布Lucid Air Sapphire全新三馬達車型。

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

目前Lucid Motors所推出的Lucid Air共有四種車型可選，包括Air Pure、Air Touring、Air Grand Touring，與去年11月舉辦盛大交車儀式、Performance車型最大馬力達到1,111hp的Dream Edition。而正式誕生的全新三馬達車型則被賦予Sapphire藍寶石之稱，代表著Lucid Motors的純電性能巔峰，而Sapphire也是品牌日後高性能純電車的新車系之一。

Lucid Air Sapphire同時也代表著品牌高性能純電車。（取材自Lucid Motors）

全新Lucid Air Sapphire的三馬達配置為後軸兩顆、前軸一顆，其中，裝配於後軸的兩具電動馬達還導入了新的熱交換技術，並提高了冷卻液的量，Lucid Motors也對Air Sapphire的電池系統做了升級藉此獲得更高的功率。可想而知的是，三馬達版本的動力輸出肯定會比現行任何一輛Lucid Air兄弟姊妹還強。

Lucid Air Sapphire搭載三具電動馬達 (前1後2)。（取材自Lucid Motors）

不過，原廠並未詳細說明這輛藍寶石性能純電轎跑的確切動力數據，僅表示Lucid Air Sapphire擁有超過1,200hp的輸出實力，是輛動力極為強悍的純電動車，也超過最直接對手Tesla Model S Plaid的1,020hp表現。

原廠表示，Lucid Air Sapphire最大馬力有超過1200hp的實力。（取材自Lucid Motors）

憑藉這組電動馬達的實力，讓Lucid Air Sapphire不用2秒就可以從靜止加速至96km/h，就算是加速到161km/h也僅需花費大約4秒的「短暫」時間，Drag Race最常見的零四加速更可在9秒內完成！

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

但如此強勁的動力表現也要煞得住才行，所以原廠又為Lucid Air Sapphire標配了大型碳纖維陶瓷煞車系統，另外還配有如更硬的前後彈簧、獨特的阻尼器設置、更硬的襯套，並針對ABS、牽引力、穩定性控制、電子動力轉向進行優化。

ucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

而為了這輛破1,200hp的純電轎跑，Lucid Motors還用上了全新打造的Aero Sapphire鋁圈，並裝上前265/35R20、後295/30R21的Michelin Pilot Sport 4S車胎，以及碳纖維通風煞車碟盤，與碳纖維陶瓷煞車一同提升制動能力。

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

此外，Lucid Air Sapphire還搭載專為旗艦車款才有的進階扭矩分配控制系統。原廠表示，這套系統能為後輪提供反方向的扭矩，藉此提升轉彎或直線加速的穩定度，且車輛在急轉彎時，該系統還能為外側車輪提供動力的同時，讓內側車輪得到動能回充產生煞車效果，進而改善轉向時的平衡。

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

外觀方面雖與其餘Air車型相同，但Air Sapphire換上了象徵美國賽車隊參加國際比賽時的國色─Imperial Blue專屬帝國藍，而車內則以名為Sapphire Mojave的主題帶出了獨特美感，包括有著高支撐性的18向電動調整黑色皮革運動座椅，頭枕上還有象徵品牌Lucid的加州灰熊標誌。

Lucid Air Sapphire內裝。（取材自Lucid Motors）

Lucid Air Sapphire座椅。（取材自Lucid Motors）

全新Lucid Air Sapphire預計在2023上半年開始限量生產，並計畫在美國和加拿大交付，售價為24萬9000美元。

Lucid Air Sapphire將於2023上半年開始限量生產。（取材自Lucid Motors）

另外，Lucid Air Sapphire對於品牌而言只是一個新的開始，未來Sapphire將會是代表Lucid Motors的全新性能代表，日後所有的Lucid車系都將提供相關的Sapphire「藍寶石」車型。