Lexus純電跑車Electrified Sport Concept將首在美亮相

（取材自Lexus）

Monterey Car Week是美國加州 蒙特利郡每年最受期待的汽車盛會之一。各大車廠都會在這裡擺出一些自家特別的車款或是即將開發的概念車 型，日系豪華品牌Lexus當然也不意外。他們宣布了在Monterey Car Week的展出計畫，將展示Lexus品牌的演變，並且一窺未來車輛的願景與樣貌。

（取材自Lexus）

Lexus在Monterey Car Week展出的其中一個亮點，便是首次來到美國的Electrified Sport Concept。這輛純電概念跑車全球首次展出是在英國的古德伍德速度節(Goodwood Festival of Speed)，而這次登陸美國，將從8月18日起，擔任Lexus在圓石灘高爾夫球場上展示的主打車。

（取材自Lexus）

Lexus在圓石灘的展示車還將包括 RZ 450e、RX 500h F Sport Performance、IS 500、LC 500 Convertible和Lexus Racing RC Cup Car。而LC 500 Convertible、LC 500、RC F、IS 500、NX 350、NX 450h+ 和 LX 600都可開放試駕。

第二天，Lexus將在 The Quail的的賽車盛會上展示RX 500h F Sport Performance、Lexus Racing RC F GT3 以及在去年的SEMA車展上亮相的 Hirakui & Townsend Bell Street Performance IS 500。

（取材自Lexus）

Lexus曾表示，Electrified Sport Concept有可能會成為LFA的全電動後繼車款。預設計畫可能會使用固態電池，可以為其提供高達700公里的續航里程，而強大的電動馬達將使其在2秒內就能完成0-100km/h加速。

不僅如此，有一則報導指出，Lexus未來可以為純電車配備某種模擬手排變速箱，能夠提高駕駛在操駕電動車 的參與度，增進駕馭樂趣。