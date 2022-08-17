Land Rover限量打造25輛Defender Works V8 Trophy II

Land Rover經典車部門推出25輛Classic Defender Works V8 Trophy II和一系列體驗活動，以紀念其全球越野和探索的傳統。 （圖：Land Rover提供）

Land Rover經典車部門推出了25輛具探險精神的Classic Defender Works V8 Trophy II和一系列體驗活動，以紀念其全球越野和探索的傳統。過去70年以來，Land Rover持續探索著以往未能到達的領域。每款Classic Defender Works V8 Trophy II都擁有獨特的迷彩車身，代表傳奇的4x4過去70多年來已經征服了包括從Camel Trophy經典越野賽、第一個陸路G4挑戰等充滿探險意義的23個地點。該設計還有隱藏許多的Land Rover車款及其標誌性的輪廓形狀供車主識別。

除了有機會購買獨特的收藏車款外，客戶還會被邀請參加第二屆為期三天的專屬Land Rover大獎賽。Land Rover大獎賽讓一群志同道合的車主可以建立起長久的友誼並留下回憶，且在難忘的活動中創造屬於自己的時刻。車主們將在專家的指導之下，參加一系列由著名的全球冒險活動所啟發的越野積分挑戰。經過三天的比賽，優勝隊伍將獲得大獎。車主們將創造持久的回憶，並以最令人興奮的方式熟悉他們的車輛。

每款Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II都擁有獨特的迷彩車身，代表傳奇的4x4過去70多年來已經征服了包括從Camel Trophy經典越野賽、第一個陸路G4挑戰等充滿探險意義的23個地點。 （圖：Land Rover提供）

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II 獨特的迷彩外觀彰顯出Land Rover的全地形傳統，由Land Rover經典部門的專業團隊獨家開發，使用2012-2016年的Defender車型打造並由手工組裝而成，以達到嚴格的標準和進行高規格的改進。

Jaguar Land Rover特殊車輛部門常務董事Michael van der Sande表示：「Defender征服了世界各地的地形。我們最新的Classic Works V8 Trophy II以其獨特的外觀設計向這探險傳統與其中一些令人敬畏的地點致敬。所提供的25輛車中，每一輛都是由我們熱情的專家團隊採購、組裝和重新製作。除了擁有極具收藏價值的車輛外，我們的車主還將有獨家的機會在精心策劃的Land Rover大獎賽中對他們的車輛進行終極測試。」

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II獨特的迷彩外觀彰顯出Land Rover的全地形傳統，由Land Rover經典部門的專業團隊獨家開發。 （圖：Land Rover提供）

限量版Classic Defender Works V8 Trophy II搭載Land Rover 5.0升V8汽油動力總成，可產生405PS和515 Nm扭力的最大動力輸出，配備ZF八速自排變速箱。每款車型都經過全面改造，配備升級後的懸吊、剎車系統和轉向增強功能。車型方面將首次在Trophy系列上提供90和110旅行車車型以及110四門皮卡車型。在限量25輛的配額中，Land Rover經典車部門將僅生產5輛四門皮卡車型，其餘20輛汽車 平均分配90和110旅行車型。

在限量25輛的配額中，Land Rover經典車部門將僅生產5輛四門皮卡車型，其餘20輛汽車平均分配90和110旅行車型。 （圖：Land Rover提供）

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II外觀採用獨特的黑白主題，搭配Land Rover特殊車輛設計團隊所開發的獨特迷彩。車色採用富士白為基底，搭配對比鮮明的納爾維克黑色車頂和亮黑色外觀元素，包括鉚釘、螺釘和通風口等精緻細節。亮黑色18英寸鋸齒合金輪圈與車輛外觀設計相輔相乘。

車身迷彩上包含著23個地點的設計，是Land Rover在過去70多年的越野探索中征服了具有挑戰性的地形。其中包括具歷史意義的越野挑戰，以及最近在南非 地區以及寮國到秘魯的Land Rover探險。一系列外觀裝備的改進確保了不可阻擋的全地形性能。在車頭，A字形防撞桿上訂製的前格柵容納著一具絞盤。引擎蓋採用黑色霧面裝飾，可減少在明亮環境下的眩光，而強大且與車身同寬的1.27m LED照明燈條可在夜間行經崎嶇路面時提供最佳的能見度。

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II車頭，A字形防撞桿上訂製的前格柵容納著一具絞盤。 （圖：Land Rover提供）

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II具有500 mm的涉水深度、後拖車鉤，並配有車側防護桿和車身防滾籠以增加車身的保護。車後扶梯可供上下車頂的探險行李架，而巧妙的細節之處包括Land Rover Trophy徽章和擋泥板上的白色徽標細節。

Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II具有500 mm的涉水深度、後拖車鉤，並配有車側防護桿和車身防滾籠以增加車身的保護。 （圖：Land Rover提供）

Recaro運動化座椅採用高級黑白雙色溫莎皮革製成，帶有對比色縫線，兼具乘坐時的支撐性與舒適性。對比色皮革縫線延伸至儀錶板、車門和車頂內襯，生產全程皆採用手工製作。Land Rover Classic的現代資訊娛樂系統整合導航與行動裝置連接功能，使最新的多媒體影音功能可顯示於原先的中控儀錶板中。Land Rover應用於ZF自動變速箱上符合人體工程學的運動化排檔桿也有助於增加控制手感。

Recaro運動化座椅採用高級黑白雙色溫莎皮革製成，帶有對比色縫線，兼具乘坐時的支撐性與舒適性。 （圖：Land Rover提供）

中央儀錶板上方採用Elliot Brown訂製的Land Rover Trophy錶盤作為收尾，其獨特的錶盤與車身迷彩設計相互呼應。Elliot Brown再次為Trophy擁有者提供獨家、可靠的競技版錶款。同時，對於那些沒有足夠幸運獲得限量版車輛的人，Elliot Brown將發布1,000支靈感來自Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II的手錶。

中央儀錶板上方採用Elliot Brown訂製的Land Rover Trophy錶盤作為收尾，其獨特的錶盤與車身迷彩設計相互呼應。 （圖：Land Rover提供）

最後，對於希望透過Works V8 Trophy II風格來實現個性化的Defender車主們，Land Rover經典部門預計將於2022年下半季提供據Trophy風格的原廠套件。現在可以從Land Rover經典部門官方網站直接購買Defender Works V8 Trophy II 90、110和110四門皮卡車型與其衍生產品，90車型於英國 當地的建議售價為225,000英鎊。