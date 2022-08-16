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迎戰Model S Plaid？ Lucid Air新車將亮相圓石灘車展

記者黃俐嘉／即時報導
Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）
Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）

新創電動車商Lucid Motors近期才在2022 Goodwood Festival of Speed速度嘉年華的爬山賽上，以50.79秒的成績奪下本屆所有量產車的冠軍；而Lucid Air的問世也很清楚明白的告訴世人，Lucid Motors就是將Tesla擺在首位挑戰的最直接競爭對手。

尤其在Tesla推出搭載三具電動馬達、最大馬力達到1020hp的Model S Plaid上市後，讓動力同樣也突破千匹的Lucid Air不甘示弱，市場上不斷傳出Lucid Motors正打造一輛配置三具電動馬達的性能旗艦版Lucid Air，而這項消息似乎將開花結果了。

Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）
Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）

Lucid Motors首先於自家社群媒體上發布了兩則關於即將發表的神祕新車消息，又於官方Newsroom中表示原廠將於19日在Monterey Car Week上，與21日舉辦的2022 Pebble Beach Concours d'Elegance圓石灘車展上，揭曉「#BlueMeasnGo」、「#DreamAhead」的高階車款，根據外媒的消息顯示，這輛神秘的Lucid Air就是傳言滿天飛的三馬達版本。

Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）
Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）

儘管關於車款細節仍是個未知數，但根據先前外媒報導指出，這輛預計在2023年交付的性能旗艦版Lucid Air，將在後軸配置兩具電動馬達，並結合前軸的電動馬達後，讓車輛的最大馬力能夠一舉突破1600hp，展現出比現行Tesla Models S Plaid更好的性能表現。

市場上一直盛傳Lucid Motor正在開發搭載三馬達的Lucid Air。（取...
市場上一直盛傳Lucid Motor正在開發搭載三馬達的Lucid Air。（取材自Lucid Motors Facebook）

不過，Lucid Motors雖然將推出Lucid Air的新車型，但這間新創車廠恐怕得先解決產能不足的問題。原廠原訂今年將有2萬輛水準的產量，卻因遇上了車用晶片短缺與物流瓶頸等問題，讓Lucid Motors在二月份下修今年度產量後，近期又二度調降，原廠預期今年度的最終產能將只會介於6000輛至7000輛，與去年所評估的2萬輛有很大的落差。

Lucid Air內裝。（取材自Lucid Motors Facebook）
Lucid Air內裝。（取材自Lucid Motors Facebook）

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