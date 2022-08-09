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Canoo要賣給沃爾瑪的電動廂型貨車 外包第3方製造

編譯黃淑玲／綜合報導
電動車新創公司Canoo將利用第三方來製造要供應給沃爾瑪（Walmart）的送貨廂型車。（取材自Ｃanoo官網）
電動車新創公司Canoo將利用第三方來製造要供應給沃爾瑪（Walmart）的送貨廂型車。（取材自Ｃanoo官網）

電動車新創公司Canoo將利用第三方來製造要供應給沃爾瑪（Walmart）的送貨廂型車。此一決策改變了原先要在今年底以前，開始在阿肯色州Bentonville廠開始組裝車輛的計畫。

Canoo執行長Tony Aquila 8日在法說會上宣布這項生產外包計畫，他沒有說明是哪一家廠商接下委製訂單。Canoo選定的代工廠，將在今年底以前生產最初一批的Canoo首款電動車。Canoo是在上個月宣布與沃爾瑪達成協議，將供應至少4500輛電池驅動送貨廂型車給沃爾瑪，沃爾瑪可選擇最多下單到1萬輛。

Aquila表示，目前一切順進行，目標2023年第1季開始交車。

彭博資訊指出，Canoo先前的說法是，會在沃爾瑪總部所在的Bentonville一個小型工廠，自己組裝沃爾瑪採購的廂型貨車，同時在奧克拉荷馬州的Pryor建造專門工廠。

沃爾瑪的廂型貨車訂單，現在是Canoo營運能否成功所繫。Canoo在周一申報的文件中說：「如果我們無法維持（與沃爾瑪）這個關係，或是，沃爾瑪實際購買的數量比我們目前預期的少很多，或甚至完全不買。我們的經營、前景和財務條件、績效、現金流，都會受到嚴重的不良影響。」

Canoo曾與荷蘭汽車製造公司VDL Nedcar洽談合作製造廂型電動車，但去年年底案子破局。

沃爾瑪 電動車 奧克拉荷馬州

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