皮卡迷準備好了嗎？Ford F-150 Raptor R預告18日登場

雖然全球的汽車 產業正走向電動化,但至少在美國本土,他們更喜歡聞到汽油燃燒的味道,因為在7月18日,Ford將會發表一台超級性能皮卡F-150 Raptor R,且原廠保證,這台皮卡絕對會快得嚇死人。

原廠的預告海報上寫著F-150 Raptor R會快到嚇死人。(取材自推特/@Mike Levine)

雖然原廠對這輛車保密到家,但Ford北美產品傳播總監Mike Levine在推特 (Twitter)上發布了一支電影 風格的海報。除了確認發表日期外,它還暗示沙漠將會燃燒,因為 Raptor R將會「超越速度」和「快得嚇人」。

儘管對於細節守口如瓶,Ford上個月還是推出了一段預告片,一輛V8超級皮卡在沙漠中盡情奔馳。

Will this be the grand daddy of all Raptors?#RaptorR#HappyFathersDay pic.twitter.com/Uw04XOJiTz