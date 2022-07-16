皮卡迷準備好了嗎？Ford F-150 Raptor R預告18日登場

Ford F-150 Raptor R。（取材自Ford）

雖然全球的汽車 產業正走向電動化，但至少在美國本土，他們更喜歡聞到汽油燃燒的味道，因為在7月18日，Ford將會發表一台超級性能皮卡F-150 Raptor R，且原廠保證，這台皮卡絕對會快得嚇死人。

原廠的預告海報上寫著F-150 Raptor R會快到嚇死人。（取材自推特／＠Mike Levine）

雖然原廠對這輛車保密到家，但Ford北美產品傳播總監Mike Levine在推特 （Twitter）上發布了一支電影 風格的海報。除了確認發表日期外，它還暗示沙漠將會燃燒，因為 Raptor R將會「超越速度」和「快得嚇人」。

儘管對於細節守口如瓶，Ford上個月還是推出了一段預告片，一輛V8超級皮卡在沙漠中盡情奔馳。

Will this be the grand daddy of all Raptors?#RaptorR#HappyFathersDay pic.twitter.com/Uw04XOJiTz — Ford Performance Racing School (@FPRacingSchool) June 19, 2022

F-150 Raptor R預計將配備專屬的17吋輪圈搭配37吋全地形輪胎。還可以期待4.10傳動裝置、防滑板和電子鎖定後差速器，加上配備Fox避震器的越野懸吊系統以及越野控制和地形管理系統。

除此之外，可以期待的配備還包括皮革包裹的方向盤、皮革Recaro跑車座椅、電動踏板調整、雙區恆溫空調和12吋SYNC 4車載娛樂系統。

Ford F-150 Raptor R。（取材自Ford）

Ford F-150 Raptor R。（取材自Ford）

當然，最吸引人還是搭載了來自Mustang Shelby GT500上的5.2升Predator V8 機械增壓引擎，在Shelby GT500上可爆發出760hp/86.3kg-m的強大動力。儘管在F-150 Raptor R可能會因為皮卡車型的緣故稍微調降動力，但無論如何，這輛「超級皮卡」的到來，還是令許多美國車迷們興奮不已。