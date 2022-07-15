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美規大改款Honda CR-V 1.5T與2.0 Hybrid雙動力並行

記者趙駿宏／綜合報導
美規第六代Honda CR-V發表，採用1.5T和2.0Hybrid雙動力。 （取材自Honda）
美規第六代Honda CR-V發表，採用1.5T和2.0Hybrid雙動力。 （取材自Honda）

北美Honda發表了全新第六代CR-V車型，並賦予它和中國版本完全不一樣的運動化外貌，加上全新四代的混合動力系統加持，提供CR-V更高效、動力更充足的駕駛體驗。原廠預估2.0 Hybrid作為頂級車型，將占第六代車型銷量的50%左右，2023年式推出EX、EX-L、Sport和Sport Touring四種等級。

美規六代Honda CR-V登場，推出EX、EX-L、Sport和Sport T...
美規六代Honda CR-V登場，推出EX、EX-L、Sport和Sport Touring四種等級。 （取材自Honda）

由於中國工信部早在5月就已經公布了中規六代CR-V的樣貌，但Honda還是根據北美的市場習性，對美規CR-V的外觀做了更加野性的設計。全新美規CR-V參考了Ridgeline和Passport TrailSport中的設計元素，使這輛都會休旅車也融入些許皮卡的粗曠風格，整體車身尺碼也略為增長，車長4,694–4,703 mm、寬1,866 mm、高1,682 mm，軸距則來到2,701 mm。

Honda CR-V車身尺碼為4,703 x 1,866 x1,682 mm，軸...
Honda CR-V車身尺碼為4,703 x 1,866 x1,682 mm，軸距則來到2,701 mm。 （取材自Honda）

工程細節部分，其A柱向後移了188mm，向外移了71.1mm，向下移了35.5mm，再加上新的後視鏡設計於車門板上，這些微小的更動，有效的提升了駕駛視野並減少A柱死角。

美規Honda CR-V這次在設計上多了一點戶外的野性。 （取材自Honda）
美規Honda CR-V這次在設計上多了一點戶外的野性。 （取材自Honda）

車頭大而寬的水箱罩、長引擎蓋和LED頭燈帶出了新世代美規Honda家族語彙(如同HR-V)。EX和EX-L車型採用帶有鍍鉻飾條的亮黑色水箱罩、帶有方向燈的後照鏡和標準18吋10輻鋁圈。與上一代相似的垂直尾燈也換上了全新LED光條，讓車尾更加活潑一些。

新世代美規Honda家族的水箱罩都十分有運動感。（取材自Honda）
新世代美規Honda家族的水箱罩都十分有運動感。（取材自Honda）

至於Hybrid動力的Sport和Sport Touring車型則有更外放的造型，車輛前後都具有運動化的造型，水箱罩也是以亮黑色做處理，並且帶有雙出矩形排氣尾管。獨特的下保桿設計在Sport上為亮黑色，在Sport Touring上為鉑金。後擾流板在Sport車型上為消光黑色，在Sport Touring車型上則為亮黑色。

CR-V垂直尾燈換上了全新造型LED光條，Hybrid車型帶有雙出矩形排氣尾管。...
CR-V垂直尾燈換上了全新造型LED光條，Hybrid車型帶有雙出矩形排氣尾管。 （取材自Honda）

在內裝方面，Honda新世代車型都幾乎已Civic內裝作為設計方向，在CR-V上也可見一班，整排蜂巢狀的出風口便是特色之一，排檔座上則是保留傳統排檔桿，旁邊則是電子手煞車Autohold和駕駛模式撥桿。

CR-V內裝採7吋數位儀表版與7吋中控螢幕的組合(EX-L和Sport Tour...
CR-V內裝採7吋數位儀表版與7吋中控螢幕的組合(EX-L和Sport Touring為9吋)。 （取材自Honda）

座艙的搭配也採7吋數位儀表版與7吋中控螢幕的組合(EX-L和Sport Touring為9吋)支援Apple CarPlay和Android Auto，下方則有寬廣的置物區域可以容納兩部手機，並配有兩個帶燈光的USB接孔，一個 2.5A USB-A 和一個3.0A USB-C。Sport Touring車型還配備有12具喇叭的Bose高級音響系統

美規Honda CR-V車艙擁有良好的視野。 （取材自Honda）
美規Honda CR-V車艙擁有良好的視野。 （取材自Honda）

原廠表示，這次CR-V採用更高品質的材料打造內裝，營造出高檔的觸感，CR-V 也比以往更舒適、更寬敞，後座腿部空間更大（+15.2mm），後排座椅現在更具有八個傾斜角度，提高後座乘客舒適度。除此之外第六代CR-V還擁有史上最大容量的後車廂，在一般狀態下的容積可達1,000L，將後座倒平後可直接擁有2,000L雙倍容積水準。

這一代CR-V採用更高品質的材料打造內裝，營造出高檔的觸感。（取材自Honda）
這一代CR-V採用更高品質的材料打造內裝，營造出高檔的觸感。（取材自Honda）

動力方面，EX、EX-L車型採用的是優化的1.5升四缸渦輪引擎，能產生190hp/6,000 rpm馬力和24.7kg-m/ 1,700-5,000 rpm的扭力，搭配CVT變速箱。1.5T引擎的CVT變速箱也做了升級，除了降低噪音和震動外，也改進全油門換檔的程式編程，使其開起來性能更加出色。

CR-V 1.5T的版本，能產生190hp/6,000 rpm馬力和24.7kg...
CR-V 1.5T的版本，能產生190hp/6,000 rpm馬力和24.7kg-m/ 1,700-5,000 rpm的扭力。 （取材自Honda）

Sport和Sport Touring車型則配備了全新第四代雙馬達混合動力系統，搭配2.0升Atkinson循環四缸引擎，綜效輸出為204hp馬力和34.1kg-m的扭力。並且首次提供高達1,000磅的牽引能力。線性換檔控制則通過模擬傳統傳動系統在油門全開時換檔的轉速感覺，進而提升駕駛體驗。

CR-V Hybrid車型配備了全新第四代雙馬達混合動力系統，搭配2.0升引擎，...
CR-V Hybrid車型配備了全新第四代雙馬達混合動力系統，搭配2.0升引擎，綜效輸出為204hp馬力和34.1kg-m的扭力，並提供高達1,000磅的牽引能力。（取材自Honda）

配2.0升引擎，綜效輸出為204hp馬力和34.1kg-m的扭力，並提供高達1,000磅的牽引能力。 圖／摘自Honda

四個等級的CR-V全都標配AWD智慧四輪傳動系統，改進了在雪地和泥地等濕滑條件下的扭力分配。在EX、EX-L車型上有ECON / Normal / Snow三種駕駛模式，而在Sport和Sport Touring車型則是多了Sport模式。得益於增長15%的抗扭剛性車身和前麥花臣懸吊的更新，進一步改善了操控性與行駛穩定性。此外，CR-V首次標配陡坡緩降控制功能，駕駛可以選擇3到19km/h之間的速度行駛。

四個等級的CR-V全都標配AWD智慧四輪傳動系統。 （取材自Honda）
四個等級的CR-V全都標配AWD智慧四輪傳動系統。 （取材自Honda）

在主被動安全系統方面，CR-V的Honda SENSING也導入了廣角鏡頭和毫米波雷達，讓可偵測的視野變得更為廣闊(鏡頭擁有90度的視野，而雷達具有 120度的視野)，透過提高識別物體屬性（例如車輛或行人）以及白線、道路邊界（例如路緣石）、其他車輛、行人、自行車、摩托車和路標的能力來提高預防碰撞的能力。同時也配備Traffic Jam Assist交通擁塞輔助系統、低速跟車系統等最新的駕駛輔助。

原廠表示，在美國推出CR-V Hybrid是Honda實現電動化戰略的關鍵，純汽油的1.5T CR-V將於今年夏天上市，至於Hybrid混合動力車型將於下半年上市。

美規Honda CR-V正式登場。（取材自Honda）
美規Honda CR-V正式登場。（取材自Honda）

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