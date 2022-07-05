只需5千美元 這款可愛電動車討女車主歡心

BAW北汽製造元寶發表，售價為3.39至4.99萬人民幣。摘自BAW

日前中國北京汽車 製造廠（Beijing Automobile Works）簡稱BAW北汽製造，發表了一款微型電動車 款，其樣貌跟市場上已十分暢銷的幾款Mini EV相似，將與五菱宏光Mini EV、東風風光 Mini EV、奇瑞QQ冰淇淋一同競爭微型電動車市場，售價為3.39至4.99萬人民幣。(約5000至7350美元)

BAW元寶外型方正可愛，辨識度極高。 摘自BAW

慶祝北汽成立71週年，BAW正式推出微型電動車元寶（原名S3）。該車共有四個版本，有120km和170km兩種續航里程可選，售價為3.39至4.99萬人民幣。BAW元寶是一款三門四座微型車，與許多同級競爭對手一樣，BAW元寶以女性為目標客群，提供包括粉紅色在內的鮮豔車色選項，以吸引女性買家。

BAW元寶以女性為目標客群，提供包括粉紅色在內的鮮豔車色選項。 摘自BAW

BAW元寶車身尺碼為長3,162mm、寬1,498mm、高1,585mm，軸距2,050mm要比競爭對手們稍微大了一些，配備155/65 R13帶輪圈蓋的圈胎設定。小巧的方塊造型，圓潤的長方形大燈，加上前部封閉式水箱罩設計，不但造型可愛，且辨識度極高。

BAW元寶內裝十分簡約，副駕並沒有手套箱配置，僅用置物網替代。 摘自BAW

車室內裝方面，搭載一片雙10.25吋的螢幕作為儀表板與中央娛樂資訊幕。螢幕下方直接連接了空調出風口，雙輻式方向盤上則有一些簡單的按鈕，副駕並沒有手套箱的配置，而是改成了置物網。

其他的配備包括前碟後鼓煞車、360度環景、前後停車雷達、電子煞車分配系統、ABS和坡道起步輔助系統，安全氣囊則是高規車型才有。雖然只有兩扇車門，但元寶裡面配置有四個座位，不過基本上還是以兩人座為主，後座空間十分狹小。

雙輻式方向盤上也配有基本的功能操作按鈕。 摘自BAW

BAW元寶搭載能輸出20kW（27hp）後置電動馬達，扭力8.7kg-m，最高時速100km/h，與五菱宏光、奇瑞QQ冰淇淋的數據完全相同。元寶為後輪驅動，配備9.6kWh和13.6kWh兩種鋰離子電池組，續航里程分別為120km和170km。

BAW元寶雖然車身小，但還是配有360度環景和前後停車雷達。 摘自BAW

在中國文化中，元寶在古時候原本是一種貨幣，後來衍伸象徵著財富和力量。BAW將車輛命名為元寶，原廠表示祝車主們各個前程似錦。在發表三門車型之後，BAW還將推出更長的五門車型。

BAW (Beijing Auto Works)北汽製造曾經是 BAIC (Beijing Auto Industry Corporation) 北京汽車集團的子公司，但在最近分家後，BAW現在是一個獨立品牌。