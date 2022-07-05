只需5千美元 這款可愛電動車討女車主歡心
日前中國北京汽車製造廠（Beijing Automobile Works）簡稱BAW北汽製造，發表了一款微型電動車款，其樣貌跟市場上已十分暢銷的幾款Mini EV相似，將與五菱宏光Mini EV、東風風光 Mini EV、奇瑞QQ冰淇淋一同競爭微型電動車市場，售價為3.39至4.99萬人民幣。(約5000至7350美元)
慶祝北汽成立71週年，BAW正式推出微型電動車元寶（原名S3）。該車共有四個版本，有120km和170km兩種續航里程可選，售價為3.39至4.99萬人民幣。BAW元寶是一款三門四座微型車，與許多同級競爭對手一樣，BAW元寶以女性為目標客群，提供包括粉紅色在內的鮮豔車色選項，以吸引女性買家。
BAW元寶車身尺碼為長3,162mm、寬1,498mm、高1,585mm，軸距2,050mm要比競爭對手們稍微大了一些，配備155/65 R13帶輪圈蓋的圈胎設定。小巧的方塊造型，圓潤的長方形大燈，加上前部封閉式水箱罩設計，不但造型可愛，且辨識度極高。
車室內裝方面，搭載一片雙10.25吋的螢幕作為儀表板與中央娛樂資訊幕。螢幕下方直接連接了空調出風口，雙輻式方向盤上則有一些簡單的按鈕，副駕並沒有手套箱的配置，而是改成了置物網。
其他的配備包括前碟後鼓煞車、360度環景、前後停車雷達、電子煞車分配系統、ABS和坡道起步輔助系統，安全氣囊則是高規車型才有。雖然只有兩扇車門，但元寶裡面配置有四個座位，不過基本上還是以兩人座為主，後座空間十分狹小。
BAW元寶搭載能輸出20kW（27hp）後置電動馬達，扭力8.7kg-m，最高時速100km/h，與五菱宏光、奇瑞QQ冰淇淋的數據完全相同。元寶為後輪驅動，配備9.6kWh和13.6kWh兩種鋰離子電池組，續航里程分別為120km和170km。
在中國文化中，元寶在古時候原本是一種貨幣，後來衍伸象徵著財富和力量。BAW將車輛命名為元寶，原廠表示祝車主們各個前程似錦。在發表三門車型之後，BAW還將推出更長的五門車型。
BAW (Beijing Auto Works)北汽製造曾經是 BAIC (Beijing Auto Industry Corporation) 北京汽車集團的子公司，但在最近分家後，BAW現在是一個獨立品牌。
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