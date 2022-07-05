我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／校園槍案頻發 華人媽媽這樣跟小孩談槍

低利率提振那指 史指收復2%跌幅

只需5千美元 這款可愛電動車討女車主歡心

記者趙駿宏／綜合報導
BAW北汽製造元寶發表，售價為3.39至4.99萬人民幣。摘自BAW
BAW北汽製造元寶發表，售價為3.39至4.99萬人民幣。摘自BAW

日前中國北京汽車製造廠（Beijing Automobile Works）簡稱BAW北汽製造，發表了一款微型電動車款，其樣貌跟市場上已十分暢銷的幾款Mini EV相似，將與五菱宏光Mini EV、東風風光 Mini EV、奇瑞QQ冰淇淋一同競爭微型電動車市場，售價為3.39至4.99萬人民幣。(約5000至7350美元)

BAW元寶外型方正可愛，辨識度極高。 摘自BAW
BAW元寶外型方正可愛，辨識度極高。 摘自BAW

慶祝北汽成立71週年，BAW正式推出微型電動車元寶（原名S3）。該車共有四個版本，有120km和170km兩種續航里程可選，售價為3.39至4.99萬人民幣。BAW元寶是一款三門四座微型車，與許多同級競爭對手一樣，BAW元寶以女性為目標客群，提供包括粉紅色在內的鮮豔車色選項，以吸引女性買家。

BAW元寶以女性為目標客群，提供包括粉紅色在內的鮮豔車色選項。 摘自BAW
BAW元寶以女性為目標客群，提供包括粉紅色在內的鮮豔車色選項。 摘自BAW

BAW元寶車身尺碼為長3,162mm、寬1,498mm、高1,585mm，軸距2,050mm要比競爭對手們稍微大了一些，配備155/65 R13帶輪圈蓋的圈胎設定。小巧的方塊造型，圓潤的長方形大燈，加上前部封閉式水箱罩設計，不但造型可愛，且辨識度極高。

BAW元寶內裝十分簡約，副駕並沒有手套箱配置，僅用置物網替代。 摘自BAW
BAW元寶內裝十分簡約，副駕並沒有手套箱配置，僅用置物網替代。 摘自BAW

車室內裝方面，搭載一片雙10.25吋的螢幕作為儀表板與中央娛樂資訊幕。螢幕下方直接連接了空調出風口，雙輻式方向盤上則有一些簡單的按鈕，副駕並沒有手套箱的配置，而是改成了置物網。

其他的配備包括前碟後鼓煞車、360度環景、前後停車雷達、電子煞車分配系統、ABS和坡道起步輔助系統，安全氣囊則是高規車型才有。雖然只有兩扇車門，但元寶裡面配置有四個座位，不過基本上還是以兩人座為主，後座空間十分狹小。

雙輻式方向盤上也配有基本的功能操作按鈕。 摘自BAW
雙輻式方向盤上也配有基本的功能操作按鈕。 摘自BAW

BAW元寶搭載能輸出20kW（27hp）後置電動馬達，扭力8.7kg-m，最高時速100km/h，與五菱宏光、奇瑞QQ冰淇淋的數據完全相同。元寶為後輪驅動，配備9.6kWh和13.6kWh兩種鋰離子電池組，續航里程分別為120km和170km。

BAW元寶雖然車身小，但還是配有360度環景和前後停車雷達。 摘自BAW
BAW元寶雖然車身小，但還是配有360度環景和前後停車雷達。 摘自BAW

在中國文化中，元寶在古時候原本是一種貨幣，後來衍伸象徵著財富和力量。BAW將車輛命名為元寶，原廠表示祝車主們各個前程似錦。在發表三門車型之後，BAW還將推出更長的五門車型。

BAW (Beijing Auto Works)北汽製造曾經是 BAIC (Beijing Auto Industry Corporation) 北京汽車集團的子公司，但在最近分家後，BAW現在是一個獨立品牌。

BAW未來也將推出五門版本的元寶。 摘自BAW
BAW未來也將推出五門版本的元寶。 摘自BAW

電動車 北京 汽車

上一則

全新BMW M3 Touring紫羅蘭漆 Goodwood速度嘉年華亮相

延伸閱讀

聖荷西取消電動車停車優惠 有HOV共乘貼紙者 可申請免費停車證

聖荷西取消電動車停車優惠 有HOV共乘貼紙者 可申請免費停車證

福斯展現信心 要乘虛趕上特斯拉 3年內成為電動車龍頭

福斯展現信心 要乘虛趕上特斯拉 3年內成為電動車龍頭

電池原料漲 電動車平均售價比去年貴22%

電池原料漲 電動車平均售價比去年貴22%
成本高 電動車掀大幅漲價潮

成本高 電動車掀大幅漲價潮

熱門新聞

現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6上市後，銷售量僅次於特斯拉電動車。 （美聯社）

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

2022-06-26 18:42
未來連內門把手都會逐漸以電子按鈕的形式取代傳統拉把。 (取材自Lexus)

繼排檔桿和手煞車拉桿後 汽車哪些配備會逐漸消失？

2022-07-01 01:22
特斯拉維修費比一般汽車品牌貴27%，車主省掉的油費恐怕被維修成本抵消。(美聯社)

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

2022-06-28 02:09
不少北美民眾對於「不打方向燈的車主都是開BMW！」有著很深的刻板印象。(取材自BMW)

北美駕駛都不打方向燈 BMW奉上貼心提醒 還有影片教學

2022-07-03 01:25
小鵬汽車6月交付1.5萬輛，並以6萬8,983輛的總交付量，成大陸新勢力上半年銷售冠軍。圖為小鵬汽車在上海龍之夢購物公園旗艦店。記者林宸誼／攝影

小鵬汽車6月交付1.5萬輛 成中國新勢力上半年銷售冠軍

2022-07-01 14:37
特斯拉（Tesla）德州廠生產設備。 (美聯社)

特斯拉德州廠拉高產能 傳已到周產5千輛

2022-06-29 22:41

超人氣

更多 >
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒