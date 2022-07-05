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全新BMW M3 Touring紫羅蘭漆 Goodwood速度嘉年華亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
全新BMW M3 Touring在Goodwood Festival of Speed古德伍德速度嘉年華會上正式亮相。(取材自BMW UK)
全新BMW M3 Touring在Goodwood Festival of Speed古德伍德速度嘉年華會上正式亮相。(取材自BMW UK)

在日前熱烈舉辦四天的2022 Goodwood Festival of Speed古德伍德速度嘉年華上，除了見到一些珍奇異獸外，還有一些車商帶來了自家的壓箱寶，如Mercedes-Benz展現了以F1一級方程式賽車為設計靈感的Mercedes-AMG ONE頂級超跑，以及Polestar展示了預定要在2024年發表的全新Polestar 5純電四門轎跑，而先前已表示要於此次古德伍德速度嘉年華上慶祝M GmbH滿50周年的BMW，也帶來了一位M Power的全新成員。

全新BMW M3 Touring。(取材自BMW UK)
全新BMW M3 Touring。(取材自BMW UK)

趕在今年Goodwood Festival of Speed展開之前，BMW搶先藉由官方社群媒體與自家Newsroom公布了3 Series車系歷史上首款量產版性能旅行車─M3 Touring，而這輛史無前例的性能旅行車隨即就在古德伍德速度嘉年華上正式亮相，更有一款實車版本身披BMW廠徽經典配色之一的紫羅蘭色(Daytona Violet)，這亦是BMW為了慶祝M部門成立50周年慶而特意選擇的車身塗裝。

全新BMW M3 Touring。(取材自BMW UK)
全新BMW M3 Touring。(取材自BMW UK)

成為了第一位將BMW M3 Touring實車開上Goodwood爬山賽的駕駛，是第11代里奇蒙公爵（Duke of Richmond）Charles Gordon-Lennox，而第9代里奇蒙公爵Freddie Richmond則是開創古德伍德速度嘉年華的創辦人。里奇蒙公爵對於這款全新德系性能旅行車的操駕感到極為滿意，儘管當天雨水不斷，但仍然抹滅不了坐上G81 M3 Touring後所產生的熱血駕馭感。

全新BMW M3 Touring。(取材自BMW UK)
全新BMW M3 Touring。(取材自BMW UK)

這輛意義非凡的性能旅行車，其動力配置與M3 Sedan房車版不同，全新BMW M3 Touring期僅提供Competition單一車型，搭載原廠代號S58的3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，搭配M xDrive智慧四輪傳動與配置單一選擇的八速M Stepstroinc自排變速箱，最大馬力可達到510hp/6,250rpm、66.3kg-m/2,750-5,500rpm。

加速實力也不容小覷，全新BMW M3 Touring從零加速到100km/h僅需3.6秒就能搞定，加速到200km/h也只需12.9秒，車輛極速則是被限制在250km/h，但若是選配了M Driver's Package套件，則能將限速「解鎖」到280km/h。

另外，BMW M3 Touring預計在今年9月起開始接單，並會在今年11月起正式販售，而這輛性能旅行車將與其四門房車版本一同在BMW位於德國慕尼黑的工廠進行量產作業。另外，因為美國碰撞測試認證的成本過高，BMW已經確定不會在當地發行美規版的M3 Touring性能旅行車。

來源：Goodwood Road & Racing

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