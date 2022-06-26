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這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

編譯洪啟原／綜合外電
現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6上市後，銷售量僅次於特斯拉電動車。 （美聯社）
現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6上市後，銷售量僅次於特斯拉電動車。 （美聯社）

現代汽車今年稍早推出的兩款全新電動車，近幾個月在北美銷量超越特斯拉以外的其他車廠，且追平特斯拉花費十年才能達到的交車量，連特斯拉執行長馬斯克也注意到這家南韓車廠的表現，凸顯現代汽車已悄悄成為電動車市不可忽視的新勢力。

彭博資訊報導，現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6問世後，迅速攻占銷售排行榜，不只銷量超越Nissan電動車Leaf、雪佛龍電動車Bolt，更超越非特斯拉製的所有電動車。

到5月底為止，這兩款電動車今年來在美國的總銷量為2萬1467輛，甚至超車福特暢銷車電動野馬Mach-E的1萬5718輛。

特斯拉的同期銷量依然遠勝同行，但特斯拉花費近十年時間才達到的交車量，現代汽車耗費短短數月就達成。特斯拉執行長馬斯克本月稍早甚至對現代讚賞有加。

現代汽車原本就是知名車廠，約六年前開始設計這些車款。Ioniq 5和Kia EV6皆提供小型SUV的裝貨空間；具備這種尺寸和規格的小型SUV近來已成為美國的熱賣車款。

這兩款電動車採用同一種模組平台，包括相同的馬達和電池，速度規格也相仿，充電功率號稱在業界名列前茅，在理想情況下，充電1分鐘可行駛近16英里。

汽車研究網站Edmunds.com分析師尹喬瑟表示，這兩款車起始售價約為4萬美元，吸引預算較少的買家購買，取代入門款轎車。但這兩款車的內部空間相當舒適，也足以吸引頂級車市的買家。

尹喬瑟說：「對許多買家說，這兩款車的尺寸和價格相當理想。我認為，一家大型車廠以主流方式進軍市場，已具一定的可靠度。」

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