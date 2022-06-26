預定7月中正式登場 大改款美規Honda CR-V內裝首次公開

大改款美規Honda CR-V將於7月12日正式發表。（取材自Honda）

Honda 兩款重量級休旅 HR-V與CR-V 都將於今年迎來全新大改款式樣，新世代HR-V在歐規公布後，緊接著又於今年6月初登入了台灣市場，美國市場也正式發行基於新一代Civic的平台所打造的大改款美規HR-V（與建構於FIT同平台的歐規HR-V不同）。此外，Honda另一款人氣實力兼具的中型休旅CR-V，在丟出部分外觀預告照後，近日又捎來一份最新的消息。

與歐規溫文儒雅不同，美規HR-V有很濃厚的運動色彩。 圖／摘自Honda

Honda USA近日在自家Newsroom釋出了大改款美規CR-V的內裝照，原廠表示大改款美規CR-V將會有著舒適的空間與高科技感的配備，並且是一輛適合每日通勤與周末出遊的用車。但事實上，大改款美規Honda CR-V的內裝布局看來就與第11代美規Civic相差無幾，預計新世代美規CR-V懸浮式中控螢幕也會有著7吋或9吋可選，整車與Civic的關係應該也會相當密切。

（取材自Honda）

大改款美規Honda CR-V內裝照。（取材自Honda）

大改款Honda CR-V的中控台上還有著一整排蜂巢狀造型的冷氣出風口設計，並且保有傳統排檔桿設計，下方配有手機無線充電板、USB插槽、12V電源孔，中船上另有電子手剎車、Autohold等按鍵與駕駛模式選擇撥桿，不過杯架並未如Civic放置於排檔桿的右側，大改款美規CR-V杯架應該是放置在這些佈件的後方。最特別的是三輻式多功能方向盤設計，盤面左右兩側分別是多媒體影音調整及車輛ACC定速與車道維持功能設定，而加熱方向盤的按鈕則是放置在盤面的下緣。

（取材自Honda）

在局部外觀照與內裝照接連釋出後，Honda USA也宣布大改款美規CR-V將於美國時間7月12日正式發表。外界估計大改款美規CR-V將搭載Honda最新的Hybrid油電動力，並且仍會繼續提供原有的1.5升渦輪增壓四缸汽油引擎，而根據國外其他傳言指出，未來在與GM合作首推的Prologue純電旅行車發表後，Honda將會接著推出車系史上第一款的純電CR-V。