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今年秋季開賣 全新Peugeot 408預告下周正式發表

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Peugeot 408即將在6月22日發表。（取材自Peugeot）
全新Peugeot 408即將在6月22日發表。（取材自Peugeot）

Peugeot在上月底最後一天突然於自家官方新聞網公布了「全新物種」408後，經過兩周多的時間，原廠又持續釋出了兩張關於這輛謎樣物種的俯視迷彩偽裝車照，並宣布實車將於下周三、22日正式揭曉，且將在今年秋季開賣。

全新Peugeot 408預告6月下旬發表。（取材自Peugeot）
全新Peugeot 408預告6月下旬發表。（取材自Peugeot）

仍處於偽裝狀態的Peugeot 408，根據原廠的說法表示，這將會是一款結合Crossover與Fastback的「全新物種」，似乎類似同集團、同為法系品牌的DS及Citroën在先前也不約而同推出了類休旅的跨界車型，如Citroën C5 X及DS 4，因此「新物種」Peugeot 408也有可能會如前述兩款法系車採相似的設計，而非德系品牌單純的跑格休旅路線。不過中國版因為已經有了名為408的房車，因此屆時於中國市場販售時將更名為「408X」。

Citroën C5 X。（摘自Citroën）
Citroën C5 X。（摘自Citroën）

雖然此次原廠偽裝照還無法看出整輛車的輪廓，但其實照片已稍微揭露了全新Peugeot 408將採用品牌最具辨識度的獅牙日行燈，車尾部分也似乎可看出Fastback的斜背造型，而尾燈則參照了現行Peugeot家族化尾燈設計 (可能會左右兩側相連)，不過因為偽裝衣的關係，目前還無法看出全新408究竟會有多少部件是以黑色防刮材質來包覆。

全新Peugeot 408即將在6月22日發表。（取材自Peugeot）
全新Peugeot 408即將在6月22日發表。（取材自Peugeot）

Peugeot表示，全新408已經在所有可能的條件下、不同的道路類型與氣候，進行了將近110萬公里的道路測試，而這台全新物種也因將建構在EMP2底盤平台之上，讓全新408的動力將有機會出現電動化的選擇，且原廠在官方Newsroom的圖片下載檔名又直接寫上了「PHEV」，代表了Peugeot 408問世初期採用插電動力的可能性極高。

Citroën C5 X。（摘自Citroën）
Citroën C5 X。（摘自Citroën）

參照Stellantis當前的PHEV車款規畫，前驅車型綜效馬力可達180hp或225hp，四輪驅動版本則可升至300hp或360hp，不過原廠並未在新聞稿中提及408的動力編成，因此全新Peugeot 408將採用集團的既有規畫，又或者是有著全新的電動系統，都可能須等到下周發表後才能明朗。

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