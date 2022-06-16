入手Audi更貴了 品牌車系重整A3成入門車款

Audi A3往後將成為品牌入門車型。(取材自Audi)

雖然Audi在今年初就已經宣布，品牌旗下入門車型小型掀背車A1以及小休旅 Q2都不會推出下一代車型，藉此重整車系，專注於經營高端市場。但Audi近期也表示，他們將會致力於緊湊車型(Compact Car)細分市場，下一代A3將成入門緊湊車款主力車系。

在A1與Q2停產消息傳出後，Audi首席執行長Markus Duesmann便表示：「A3 或其繼任車型將是品牌入門車款。所以我可以從承諾，我們將提供這個級距內包括A3在內的一系列車型。」

現行款第四代Audi A3於2020年亮相，這表示距離改朝換代還會有一段時間。事實上，第一代 A3的產品週期為7年（1996-2003），第二代則拉到了9年（2003-2012），而第三代則生產8年（2012-2020），依照邏輯推論，第四代車型至少在2027年都還會繼續販售。

Audi A3往後將成為品牌入門車型。(取材自Audi)

根據時程，最後一款配備內燃機的Audi將於2026年首次亮相，因此下一款A3 很可能會以純電動車 的形式出現。外媒Drive.com.au引述Audi高管的話，並報導下一代 A3最早可能會在2029年登場。新車型可能會建構在VAG集團新的可擴展模組化底盤平台(SSP)上，未來該平台將取代現有的MEB與PPE，成為集團統一平台。

目前，Audi的緊湊車型系列包括 A3 Sportback、A3 Sedan、Q3 SUV 和Q3 Sportback Coupe-SUV，而A3 Allstreet即將推出。預計未來的緊湊型EV車型將提供類似的車體形式。與將在下一代僅使用EV的A3系列不同，Q3 仍然擁有一些內燃機驅動的會，就像集團內混合動力的Cupra Terramar一樣。

由於利潤率非常低，豪華車廠目前都傾向於放棄入門小型車市場。BMW電動時代的緊湊型車款仍未確定，而Mercedes-Benz已確定將其NGCC車系從七種車型減少到四種。儘管如此，高端緊湊型掀背車市場仍有未來，Stellantis計劃在 2028年推出Lancia Delta EV搶攻這個市場級距。