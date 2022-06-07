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Sony首款電動車 將有讓你肯額外掏腰包的娛樂功能

編譯季晶晶／綜合報導
Sony的首款電動車計畫搭載要讓車主肯額外掏腰包付費的娛樂功能。（取材自Sony官網）
Sony的首款電動車計畫搭載要讓車主肯額外掏腰包付費的娛樂功能。（取材自Sony官網）

Sony執行長吉田憲一郎表示，Sony首款電動車可能是高階款，擁有電影和電玩遊戲等娛樂功能，車主須為此額外付費。

吉田憲一郎參觀Sony合作夥伴本田汽車美國俄亥俄州梅麗斯維爾廠後受訪，做出上述表示。Sony和本田汽車今年3月宣布成立合資企業，預計2025年開始銷售電動車。

吉田憲一郎預測，車市會逐漸轉向服務模式，車主將為軟體下載和娛樂功能定期支付費用。他提到了特斯拉，特斯拉的付費制行動網路服務Premium Connectivity每月收10美元，還有所謂的自動輔助駕駛功能（Full Self-Driving），每月至少收99美元。

吉田憲一郎說，汽車業務「正轉向電動車，與此同時將聯網，汽車正在變成一種科技產品」。

他將電動車與Sony的PlayStation業務做了類比，Sony除了賣定價500美元的PlayStation 5遊戲機之外，也推出名為PlayStation Plus的訂閱產品服務，提供多玩家服務和遊戲下載。截至今年第一季，PlayStation Plus擁有4,740萬名訂戶。

PlayStation遊戲機比其競爭對手的產品貴，市場定位在鐵桿玩家身上，吉田憲一郎打算把這種做法沿用到Sony電動車。他說：「我想打造各種功能，所以這將是一款價格相對較高的汽車。」

目前，汽車駕駛人因為必須緊盯路況，不能專注欣賞Sony電影或玩遊戲，但吉田憲一郎希望全自動駕駛能在未來幾年內普及。他說，對於在汽車座椅上的遊戲玩家，Sony可能採取類似PlayStation 5的觸覺回饋功能，傳達振動並提供其他生動的感官體驗。

但電動車市場很擁擠，尤其高階車款，充斥經驗豐富的車廠如賓士，也有新來乍到的Lucid，Sony想要出類拔萃面臨大挑戰。

包括Rivian在內的汽車業新進者就算有自己的工廠也發現量產很難。Sony已將生產外包給本田，兩家公司對合資事業各持股50%，該事業最終可能成為獨立的公司，並與汽車業的更多公司開展合作。本田謝絕置評。

汽車 電動車 本田

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