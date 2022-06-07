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蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad

編譯葉亭均／綜合報導
蘋果在WWDC預告新一代CarPlay車用介面。（歐新社）
蘋果在WWDC預告新一代CarPlay車用介面。（歐新社）

蘋果公司6日宣布，未來將全面更新車用軟體CarPlay，更進一步連結到汽車儀表板連結並把軟體整合到汽車的核心駕駛系統。CarPlay的使用者將能夠把車上的儀表板換成外觀非常具「蘋果感」設計的介面。

蘋果打破不透露未來技術的傳統，展示一款新的汽車儀表板，能夠顯示速度、燃料水準和油耗等來自主要儀器的數據。蘋果表示，正與福特、日產、賓士和本田等汽車業者協商。安裝該軟體的車款要到明年底才會公布。

與先前的CarPlay版本相比，新的軟體更深入連結核心駕駛系統，有別於先前的版本只限於顯示播放音樂、顯示地圖這類汽車資訊娛樂等功能。雖然蘋果的車用軟體在2014年已出現在汽車中，現在有超過600車款能支援該軟體，但它大致是與汽車本身的操作系統分離。車主若只為了調整汽車氣候控制等基本功能，還必須關掉現有的CarPlay軟體。更新後的系統將解決這一缺陷。

科技網站The Verge報導，使用者能夠利用新的CarPlay介面增加旅途資訊、控制車內氣候環境、查看天氣、查看更新的導航資訊、燃料與電力水準等。它可適用不同的螢幕尺寸，而且有全新介面，就像把iPad裝在汽車中央螢幕一樣。

中國吉利汽車和Volvo汽車旗下的高階電動車製造商Polestar發言人表示，該品牌將於本月稍後透過無線更新，把當前版本的蘋果CarPlay安裝到Polestar 2車款中，至於哪款Polestar的車將安裝蘋果在6日宣布的更新車用軟體，現在還在討論中且無進一步的細節資訊。

福特對蘋果的最新車用軟體不願置評，該公司去年宣布與字母公司的Google達成軟體協議。汽車製造商對於讓科技巨擘不受限制地使用聯網汽車所產生的數據、並在汽車儀表板中取代自家品牌仍保持警惕。

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