蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad

蘋果在WWDC預告新一代CarPlay車用介面。（歐新社）

蘋果 公司6日宣布，未來將全面更新車用軟體CarPlay，更進一步連結到汽車 儀表板連結並把軟體整合到汽車的核心駕駛系統。CarPlay的使用者將能夠把車上的儀表板換成外觀非常具「蘋果感」設計的介面。

蘋果打破不透露未來技術的傳統，展示一款新的汽車儀表板，能夠顯示速度、燃料水準和油耗等來自主要儀器的數據。蘋果表示，正與福特、日產、賓士和本田 等汽車業者協商。安裝該軟體的車款要到明年底才會公布。

與先前的CarPlay版本相比，新的軟體更深入連結核心駕駛系統，有別於先前的版本只限於顯示播放音樂、顯示地圖這類汽車資訊娛樂等功能。雖然蘋果的車用軟體在2014年已出現在汽車中，現在有超過600車款能支援該軟體，但它大致是與汽車本身的操作系統分離。車主若只為了調整汽車氣候控制等基本功能，還必須關掉現有的CarPlay軟體。更新後的系統將解決這一缺陷。

科技網站The Verge報導，使用者能夠利用新的CarPlay介面增加旅途資訊、控制車內氣候環境、查看天氣、查看更新的導航資訊、燃料與電力水準等。它可適用不同的螢幕尺寸，而且有全新介面，就像把iPad裝在汽車中央螢幕一樣。

中國吉利汽車和Volvo汽車旗下的高階電動車製造商Polestar發言人表示，該品牌將於本月稍後透過無線更新，把當前版本的蘋果CarPlay安裝到Polestar 2車款中，至於哪款Polestar的車將安裝蘋果在6日宣布的更新車用軟體，現在還在討論中且無進一步的細節資訊。

福特對蘋果的最新車用軟體不願置評，該公司去年宣布與字母公司的Google達成軟體協議。汽車製造商對於讓科技巨擘不受限制地使用聯網汽車所產生的數據、並在汽車儀表板中取代自家品牌仍保持警惕。